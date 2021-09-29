振興在地糕餅產業　「自由女神」助攻宣傳台中購物節

▲自由路商圈糕餅業者新太陽堂餅店主委王允伶、陳允寶泉副主委翁羿琦及太陽堂老店協理張秋琴三位「自由女神」為台中購物節一同拍攝電視廣告。

圖、文／台中市政府經發局提供

第三屆台中購物節將於雙十國慶熱鬧開跑，其中受疫情影響的台中市糕餅業者，對此次搭配振興五倍券推出的加碼活動都十分期待。自由路商圈糕餅業者新太陽堂餅店主委王允伶、陳允寶泉副主委翁羿琦及太陽堂老店協理張秋琴三位「自由女神」也為了台中購物節一同拍攝電視廣告，透過天天抽現金活動吸引消費者購買。

台中市政府經發局表示，去年疫情爆發後，觀光客來客量大減，嚴重衝擊糕餅業生意，此次台中購物節電視廣告特地到以糕餅著稱的自由路商圈、大甲觀光商圈及豐原復興商圈等地取景拍攝，呼籲全台民眾拿振興券來台中吃美食、抽現金。

「太陽堂老店」協理張秋琴提到，糕餅鋪在這波疫情受挫很深，今年台中購物節抽獎與以往不同，是天天抽現金，剛好大家現在最缺的就是現金；新太陽堂餅店主委王允伶表示，中央振興券是全台民眾都可以使用，此屆台中購物節天天抽現金活動可以吸引全國民眾來台中旅遊、消費，不僅帶動觀光，更能帶動全方位的經濟發展；陳允寶泉副主委翁羿琦也說，感謝市長盧秀燕推出一系列政策。

市府於今年台中購物節推出天天抽現金活動，每天抽出一千組五千元、還有週週抽十萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅，為在地產業注入活水。