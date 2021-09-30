「2021台中購物節」APP下載數破40萬　下載民眾遍佈全台

▲「2021台中購物節」APP早鳥活動開跑！

圖、文／台中經發局提供

「2021台中購物節」日前推出APP早鳥活動，為即將到來的購物節活動提早暖身，即日起至10月9日中午12時止，安裝、更新並登入台中購物節APP成功即可獲得早鳥活動抽獎券。

經發局進一步表示，市府於台中購物節APP早鳥活動期間天天抽、天天送，除有機會抽中企業熱情贊助的康生健康科技緊實曲線瑜珈彈力帶、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、JONIRO客製化台中美食鞋、歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒太陽餅、恩霖實業無添坊防彈咖啡包及橙長鈣片等「天天抽」好禮，另有「特別抽」iPhone12 Pro Max 128G、Dyson supersonic吹風機、任天堂Nintendo Switch藍紅雙遊戲組等多項獎品。

經發局說明，購物節早鳥活動同時媒合東森購物電商平台，於9月26日至10月9日推出電商早鳥活動，凡購買專區商品就有機會抽東森幣888枚。登入臺中購物節APP，不僅可在早鳥期間免購物即可抽好禮，於購物節期間（10月10日至12月9日止）消費滿500元即送一張抽獎券，即可參加日日抽、週週抽、月月抽以及壓軸抽千萬好宅等好康活動，詳情可上台中市政府經濟發展局臉書(https://reurl.cc/Xlj17j)、或台中購物節官網(https://funtaichung.tw/2021shopTaichung)。