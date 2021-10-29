聽見台南學子心裡的幸福　黃偉哲表揚公益團體感謝捐贈助聽器

▲台南市長黃偉哲頒發台南市聲暉協進會理事長徐紫香、台北吉林及台南安南扶輪社社長等人感謝狀，誠摯感謝這些單位捐贈助聽器，展現大愛之善行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重視特教學生的權益，傾聽孩子心聲，台南市長黃偉哲29日出席「聽障學童助聽器」捐贈記者會，感謝台南市議員盧崑福引薦台北吉林、台南安南扶輪社及瀚宇興業等熱心公益之團體，贊助台南市聽障學生助聽器7套。

他並頒發台南市聲暉協進會理事長徐紫香、台北吉林及台南安南扶輪社社長等人感謝狀，誠摯感謝這些單位展現大愛之善行，共同成就美好的事，讓社會更重視聽障學子權益。受贈者之一的顏同學及其家人也來到現場與捐贈單位合影，場面溫馨和樂。

市長黃偉哲表示，今天帶著滿心歡喜來頒獎，除了感謝盧崑福議員團隊熱心公益，為台南市聽障學生權益奔走努力，體現府會一體的用心外，亦衷心感謝素來為善不落人後的扶輪社的幫忙，有賴3481地區台北吉林丶3470台南安南扶輪社及第二分區等社友，還有瀚宇興業的善舉，協同重視聽損學子的需求，為他們帶來宛如天使般的美好禮物，讓最好的產品品質，最優秀的專業知識及技術，得以提供聽覺障礙學子一個美妙的有聲世界。未來在南市府能力所及之處，亦會盡力提供更多的經費、媒合更多團體，協力來成就更多美好的事。

市議員盧崑福說，非常感謝眾人的幫忙，助聽器所費不貲，而政府的資源亦是有限，台南市很有福氣，率先獲得扶輪社的幫助，也很感謝瀚宇興業的細心協助，讓學子使用助聽器時能享有最高品質的水準，提升學習效率。

教育局表示，接獲盧崑福議員服務處團隊的引薦後，隨即與對方接洽後續捐贈事宜，雖然國內發生COVID-19疫情，絲毫沒有打斷捐贈單位的善心與熱情，最終促成這件結合府會、公私合作的美事。希望社會大眾多接納包容聽障生語言表達的不容易，多多鼓勵他們表達自我想法，冀盼學校老師能給予耐心指導及多方學習機會，肯定其不同面向的能力。

據了解，台南市議員盧崑福大力引薦，透過台北吉林、台南安南扶輪社及瀚宇興業有限公司，贊助南市每套價值7萬多元的聽障學生助聽器120套，惟市府普查符合條件只有7位，所以實際受贈的僅7名聽障學生。