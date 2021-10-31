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Sing時代之歌Sing出台南激情夜　黃偉哲歡迎大家享受台南風光

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，除了在音樂競賽中，今年與歷屆的首獎得主接力獻藝之外，南市府更邀請金曲才女、團體及人氣天王等輪番上陣，陣容多達14組，以跨年等級卡司，為光輝十月帶來最後高潮，陪伴府城鄉親歡度週末假期，台南市長黃偉哲親自出席致詞，沈震東議員也出席共襄盛舉。

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，29日就看到有外縣市的人前來排隊，揪感心，希望大家可以多多享受台南的好山好水好美食，讓無論是外地的或是本地的朋友，都能得償所願，台南會繼續舉辦多樣的藝文活動，讓大家充分感受到台南的魅力。

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演唱會在永華市政中心西側廣場舉行，30日傍晚5時30分揭開序幕，10組應邀助陣的偶像藝人，都是創作型的歌手，才華洋溢。值得一提的是，陣容當中包含金曲歌后「徐佳瑩」與「魏如萱」、金曲樂團「麋先生」、金曲新人「?te壞特」，以及金曲最佳原住民專輯「阿爆」等，不僅星度爆表，更囊括了12座獎項，實力派好手齊聚，嗨翻府城。另外，還有新生代饒舌歌手「高爾宣」、歌唱比賽冠軍「李友廷」、創作女聲「柯泯薰」、五堅情「婁峻碩」，加上知名的「脆樂團」等，都是實力與人氣兼具的偶像明星。

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演唱會的亮點，在於台南Sing時代之歌音樂競賽的冠軍得主們也同台獻藝，有新科首獎得主「思慕少年人」，以及歷屆首獎「O.U MUSIC」、「周自從」、「兩男（嚴鈞、王士榛）」，都是樂壇明日之星。市政府特地以「新時代之星」單元，讓歷屆4組冠軍得主接力演出，曲目有思慕少年人《返去的車票》、兩男《舊電影》、O.U MUSIC《媽媽在台南等我回家》、周自從《老歲仔》，最後再大合唱《太陽》，用歌藝表達最在地的心情，感動了現場聽眾。

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演唱會由徐凱希、陳彥嘉主持，各組藝人也準備系列的經典作品，脆樂團、糜先生、柯泯薰、李友廷、?te壞特、人氣歌手高爾宣、婁峻碩、阿爆，重量級的魏如萱輪番上陣，最後由徐佳瑩壓軸登場，結束今晚的盛會。

▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南Sing時代之歌」全創作演唱會30日晚間精彩登場，台南市長黃偉哲到場欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動以全創作表演者演唱為主軸，音樂跨涵蓋流行、嘻哈、搖滾、民謠等領域，讓國內各大優秀創作歌手齊聚一堂，與台南在地的創作者共同帶給民眾精彩演出。配合防疫政策，這次的演唱會採座位制，場內限5,000人，民眾全程配戴口罩、量測體溫，且執行入場手部消毒，簡訊實名制等措施。由於現場容納人數有限，主辦單位全力規劃下，讓民眾透過TVBS Youtube頻道、藝遊台南臉書粉絲專頁、黃偉哲市長FB粉絲專頁、臺南TODAY FB粉絲專頁線上直播觀看精采絕倫的全創作演唱會。

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