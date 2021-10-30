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驚現逾21斤虱霸王！台南市虱目魚文化季開幕　黃偉哲：品嚐鮮甜虱目魚就到台南

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

備受期待的台南虱目魚文化季，今年邁入10周年，特別規劃為期5週的系列活動，30日在鹿耳門天后宮展開盛大的開幕活動－「尋找台南虱霸王」，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，黃偉哲熱情歡迎民眾一定要來台南品嚐在地虱目魚的新鮮美味。

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，很高興參與台南虱目魚文化季開鑼，從10月30日至11月27日在安南、將軍、學甲、北門及七股等5個行政區陸續舉辦系列活動，虱目魚除了是台南的重要產業，也是台南重要的漁業文化，希望藉著文化季活動，能讓全國朋友都感受到虱目魚的美味，並對虱目魚有更多的瞭解。

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，台南有近4百年的虱目魚養殖歷史，被稱為虱目魚的故鄉，產量居全國之冠，市場上每2尾虱目魚就有1尾來自台南。台南虱目魚多於沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，肉質結實，油脂含量均勻，魚肉鮮甜美味，是民眾當令嚐鮮的最佳選擇。希望藉由產業文化活動，邀請民眾前來感受虱目魚故鄉的魅力，並整合行銷推廣安南、將軍、學甲、北門及七股等5大產區的虱目魚，提升產銷效益。

安南區長葉誌明表示，今天由安南區公所與南市區漁會於鹿耳門天后宮舉辦開幕場「尋找台南虱霸王」活動，以辛苦的漁民為主角，除了辦理南市區漁會2021年30位模範漁民表揚，更以比賽方式選出台南最大尾的「台南虱霸王」！台南漁民紛紛搬出壓箱寶的最大尾虱目魚，同場較勁現場秤重，最終由麻豆區的漁民施宏宜脫穎而出，以重量21斤1兩，勇奪2021年台南虱霸王寶座。

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場也安排老少咸宜的虱目魚公仔彩繪、虱目魚膠原蛋白手工皂DIY、在地廟宇文化推介、台江虱目魚創意料理品嚐、安南區社區營造成果展、產業文化推廣等精彩活動，讓虱目魚產業與在地藝術文化結合，帶給民眾創新的虱目魚文化體驗。立委陳亭妃、議長郭信良、副議長林炳利及市議員王錦德、郭清華、黃麗招等皆到場共襄盛舉。

▲台南虱目魚文化季開幕活動，現場選出台南最大尾虱目魚，重逾21斤，由市長黃偉哲頒發匾額給獲獎漁民施宏宜，並邀全國民眾來台南品嚐在地虱目魚新鮮美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，2021台南虱目魚文化季精彩活動一波接一波，包括：11月6日「悠遊將軍步虱憶」、11月13日「賞虱悅目遊學甲」、11月20日「北門虱目魚節之旅」及11月27日「七股鹹日子」等，詳細活動資訊可至各區公所官網或「台南搶鱻報」臉書粉絲專頁查詢。

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