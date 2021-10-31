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最新民調黃偉哲施政滿意度逾8成　《網路溫度計》嬋連本季「好感王」寶座

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在最新各項指性民調中，施政滿度、好感度、好評影響力、施政信心，都居高不下，許多民調數字都在8成以上，顯示黃偉哲就任市長以來各項施政及表現，深獲台南市民肯定，尤其防疫與振興經濟表現，更是十分亮眼，讓他連任之路更有信心。

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據今周刊最新民調，台南市長黃偉哲施政滿意度80.2％，民眾對他未來一年半之施政信心79.9％、防疫表現滿意度87.5％，台南市在新冠肺炎的防疫表現成績亮眼，已經連續100多天疫情0確診，其中在「新冠肺炎疫情告一段落後，盡快恢復經濟的能力有沒有信心？」這一題，有75.6％的台南市民對黃偉哲市長有信心。

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，市長黃偉哲再度嬋連本季《網路溫度計》「好感王」寶座，好評影響力6.95全國第一，好感度23％、負評只有7％，均是六都第一；此外，今周刊最新民調黃偉哲施政滿意度80.2％，上一波天下雜誌民調，他的施政滿意度也達77.47％。

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《網路溫度計》則是彙整2021年8月1日至10月30日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度，近日公布全台22縣市首長口碑調查結果，統計這段期間的大數據資料，黃偉哲的好評影響力全國第一，領先其他縣市長。

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

政壇人士分析黃偉哲之所以能夠獲得高民意肯定，與其超前部署、防疫有成之表現亮眼有關，另他在紓困方面也不斷加碼，協助百工百業。而在疫情降級後，台南市在中秋、雙十國慶的連續假期中，均湧入超過50萬人次的觀光客；10月起，連一般的星期假日，各行各業均明顯感受到景氣的回溫。

▲台南市長黃偉哲，最近在各項指性民調中，施政滿意度居高不下，民意肯定不啻是為他連任之路打了強心針。（圖／記者林悅翻攝，下同）

且隨著疫情趨緩，10月初以來，台南市政府連續舉辦台南音樂節、台南藝術節、國慶日演唱會等活動，讓台南市湧入大批觀光客，住宿率高達9成以上，黃偉哲哲興經濟的表現與用心，讓台南市民十分有感。而南科半導體產業、歸仁沙崙綠能產業等經濟雙引擎效應浮現，讓台南市各行各業呈現澎湃的生機，也獲得台南市民青睞肯定，造就黃偉哲居高不下的人氣。

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