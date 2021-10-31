不只有斯卡羅值得回顧　南投各界於疫情中追思霧社事件91周年

▲霧社事件今邁入91週年，南投縣各界於27日當天紀念追思（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

以19世紀原民抵抗美軍入侵為題的台劇《斯卡羅》，先前引發收視和話題熱潮，而仁愛鄉原民賽德克族起義抗日的「霧社事件」也悄悄邁入第91周年；南投縣各界日前舉行霧社事件祭儀追思大典，代理鄉長張子孝呼籲放下仇恨、以愛與和平來紀念，縣府也對原民同胞的福利表示重視和照顧，盼協助將族群特有的文化與技藝不斷傳承給下一代。

「110年南投縣各界紀念霧社事件91週年祭儀追思」縣祭大典，27日上午在仁愛鄉霧社事件紀念公園的已故賽德克領袖莫那魯道塑像前舉行，由縣府秘書長洪瑞智主祭，在獻花獻果獻酒後，眾人灑酒於地，代表與前人共飲，藉以表達緬懷之情，過程肅穆隆重。

縣府指出，今年因應疫情而縮小所有縣祭舉辦規模，但仍有30多人到場參加追思霧社事件：除洪瑞智，縣府民政處長吳燕玲、仁愛鄉長張子孝、互助村長梁文峰、春陽村長施宜宏、親愛村長潘筱玉、發祥村長白明勝，互助國小校長江子信以及多位耆老、族人都到場參加，立委許淑華與馬文君也派代表出席。

因仁愛鄉長吳文忠涉貪判刑而回鍋代理的老鄉長張子孝提到，霧社事件已發生91年，原民同胞從受到奴役欺壓，一路走到釋懷原諒，他早在霧社事件80週年時的鄉長任內，已將追思祭儀的主題改為「愛與和平」，希望眾人忘記所有仇恨並用和平的態度來面對。

洪瑞智說，原住民族先人勇於對抗日軍的武力鎮壓，也勉力將族群特有的文化與技藝留存給下一代，如今因疫情縮小所有縣祭規模，但對原民先烈的尊敬沒有不同，縣府財政雖不寬裕，仍非常重視照顧3萬多位原民同胞的福利，每年用在原鄉的基礎建設、教育、社福長照等項目的預算編列都不遺餘力；原民局也設置多處文化健康站，照顧原鄉老人健康及傳承年輕人文化技藝，從教育、社福等諸多面向關心幫助原民同胞。



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