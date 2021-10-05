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書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

▲▼《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事。（圖／青鳥提供）

▲《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

歷史劇《斯卡羅》爆紅，讓許多人注意到原來台灣有一段如此關鍵的歷史事件，卻鮮少人知。而青鳥書店在屏東開設的原因，也跟《斯卡羅》的原著《傀儡花》有關，期望讓書店作為挖掘歷史的起點，甚至耗時近3年製作《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》，由屏東縣政府出品，期望讓更多人認識歷史課本沒著墨的重要事件。

▲▼《斯卡羅》大結局，吳慷仁「水仔」演技精湛；温貞菱、黃遠飾演姊弟；查馬克・法拉屋樂飾演大股頭「卓杞篤」；法比歐飾演美國駐廈門領事「李仙得」；黃健瑋飾演「總兵」劉明燈。（圖／公視提供）

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▲戲劇《斯卡羅》改編自陳耀昌醫師撰寫的歷史小說《傀儡花》。（圖／公視提供）

由於屏東縣長潘孟安十分重視文化發展，幾年前尋覓人選到屏東開書店，因緣際會認識青鳥書店創辦人蔡瑞珊，甚至還親自北上拜訪。蔡瑞珊說，當時她認為開書店一定要有意義性，而不久後她讀了陳耀昌醫師撰寫的《傀儡花》，後續又讀了《李仙得臺灣記行》、《南台灣踏查手記：李仙得台灣紀行》，啟發她探索台灣歷史的想法。

而她當時也驚覺，這些對台灣來說非常重要的歷史事件，在從小到大的歷史課中鮮少提及；她所讀的這些書，當時也很少出現在主流書店中。「屏東有太多未知的歷史，需要一間書店來告訴大家」，因此在2018年於屏東開設了「南國青鳥」，以歷史為主軸，希望提供更廣泛的閱讀，讓讀者主動尋找自己想讀的書，而不是被餵養。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--南國青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲「南國青鳥書店」期望作為挖掘歷史的起點。（資料圖／記者湯興漢攝）

屏東曾是最多族群與外來移民的地方，也是1867年「羅妹號船難事件」的事發地。根據《傀儡花》的描述，這起事件成了「台灣命運的轉捩點」，像是蝴蝶效應的翅膀，拍動了1874年日本出兵台灣的「牡丹社事件」，又拍出了1885年的「台灣建省」，更拍出了後來近50年的日治時代，牽動了整個台灣的命運。

為了挖掘更多歷史，南國青鳥開設後，也著手與歷史相關的計畫，後來主動爭取文化部「再造歷史現場計畫」的補助案，開始進行《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》的拍攝，此後這裡也緊密的跟隨屏東的歷史挖掘，不斷滾動。

▲▼《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事。（圖／青鳥提供）

▲《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》由金穗獎導演胡皓翔歷時2年田野調查與拍攝，並穿插戲劇重現手法。（圖／青鳥提供）

《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事，由金穗獎導演胡皓翔歷時2年田野調查與拍攝，加上多元族群的觀點，探討歷史的起因與造成的影響，透過台灣、日本、中國、美國等專家學者的視角解析，並穿插戲劇重現手法、在地耆老訪談，期望可以讓台灣社會更深刻了解這段不可不知道的歷史。在拍攝過程中，甚至舉行台日兩地的牡丹社事件研討會，引發兩地學者關注此計畫。

SEVALITAN意指「繼承、承襲、祖靈、跨越」之意，提醒人們不能遺忘台灣自己的歷史。而與這段歷史相關的「羅妹號事件」，近來因為改編自《傀儡花》的電視劇集《斯卡羅》引起台灣社會巨大關注，同樣是屏東縣政府出品、以羅妹號事件為背景的紀錄片《社頂的孩子》因為扎實的歷史與精彩的敘事，至今在網路上已經超過50萬人觀看。

▲▼《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事。（圖／青鳥提供）

▲▼《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》日前舉行試映會。（圖／青鳥提供）

▲▼《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》是台灣歷史上一段極為重要但不被瞭解的故事。（圖／青鳥提供）

《SEVALITAN─牡丹社事件紀錄片》的主創團隊為青鳥文化制作有限公司、山楂果影像製作有限公司，由張鐵志、蔡瑞珊擔任製片，邀請胡定一監製，胡皓翔擔任導演。日前首度舉行試映會，而張鐵志提到，期望在疫情過後，也能到日本放映。

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