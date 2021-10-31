嘉市府攜手民間打造韌性城市　黃敏惠表揚民間企業、團體及防災士

▲嘉市府攜手民間朝韌性城市邁進，市長黃敏惠表揚民間企業、團體及防災士 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

災害、危機來臨時需要結合地方企業及熱心團體、人士等與政府攜手合作；災害發生第一時提供各項防救災資源、救災力量，提升整體防救災能量。消防局日前辦理民間企業、團體及防災士防災夥伴表揚活動，由市長黃敏惠親自表揚共計45個團體及個人，計有12個民間團體、2間學校、18家企業以及10位社區防災士，並轉頒內政部績優防災士1位、績優公所１間及轉呈特優縣市獎牌。

黃敏惠表示，全球氣候變遷，面對大自然的災害，我們能夠做事前的預防，但隨著各類災害頻率與規模增加，以及更加難以預測的複合式災害，需要大家彼此間的互助與合作，感謝今日所有獲獎的民間企業、團體及防災士與市府攜手合作；昨日我們獲得今周刊2021年非六都永續城市特優獎榮耀，永續城市需要朝著「韌性城市」做起，同時也需要所有韌性社區的夥伴共同努力，政府力量有限，但民間力量無窮，大家一起維護城市的安全，把災害降到最低，朝向「全齡共享，世代宜居」願景。

防災士-黃坤重先生，積極協助何庄韌性社區相關防災事務，如拍攝防災微電影-防災初心、主動蒐集天氣情資、監測社區降雨量等等，防災不遺餘力，榮獲「績優防災士」殊榮。黃坤重說，透過社區理事長的推薦，讓他成為防災士已經有2年經驗，這過程中參與不少課程及活動，累積許多防災相關知識，再將這些有用的防災知識傳遞到社區，這樣既能幫助到社區里民又能助長自己的知識，一舉數得，他說這是非常有意義的事情，例如拍攝防災微電影，能讓夠讓社區更了解到災害來臨時的避難位置，資源取的等，建構防護網，將傷害降到最低。

消防局表示，本市原有2個韌性社區(何庄社區、頂庄社區)，近兩年我們再新增2個韌性社區(紅瓦及荖藤社區)、培訓10位韌性社區成員成為防災士、1家企業（福隆玻璃公司）捐贈3處防災避難看板、市府（社會處）新增5家企業團體簽訂支援協定、市府社會處與9個民間團體簽訂合作備忘錄、社區與14家企業團體簽訂合作備忘錄，強化本市防災能量，建構更完整的防救災體系。

幸福的城市，就是要有安全，防救災一直是本府最重視的施政項目，有關颱洪災害，每年約有3至4個颱風侵襲臺灣，市府戮力相關減災設施的建設，例如抽水站的設立、橋樑的改建、河道清淤、路樹的修剪等等，而在防震宣導活動上，透過國家防災日演練地震避難3步驟(趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on)，本市在今年度參演人次比例達43.5%，獲全國第一。另在109年度執行「災害防救深耕第3期計畫」相關成果，嘉義市市經內政部評核榮獲「特優」佳績、東區區公所榮獲109年度「績優公所」，表現十分亮眼受各界長官肯定。