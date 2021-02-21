消防競技大賽百人參賽　黃敏惠肯定嘉市救災能力

▲嘉義市消防人員競技大賽。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局為提升消防人員救災能力，同時選拔培訓選手參加「內政部110年全國消防暨義消防人員競技大賽」20日在嘉義市立體育場首次舉辦「嘉義市政府消防局110年消防人員競技大賽」，項目包含消防水帶保齡球趣味競賽及消防競賽等，超過100位消防局同仁同場競技，並由市長黃敏惠主持開幕儀式，黃敏惠更親自下場參與消防水帶保齡球活動，為精彩賽事揭開序幕。

▲黃敏惠親自體驗消防水帶保齡球趣味競賽。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，原訂2月3日舉辦的消防競技大賽，因當天深夜青年街一場工廠火警迫使活動延期，現場毒煙惡火惡臭長達45個小時，消防同仁不分日夜投入救災，配合大型重機械車輛救災終於圓滿完成任務。

黃敏惠指出，由於消防同仁不斷自我提升，在去年內政部統計中嘉義市火災發生率為全國最低，表現非常亮眼，進而奠定去年嘉義市獲得幸福城市第一名的榮耀。

▲嘉義市消防人員競技大賽百位內外勤同仁參加。（圖／嘉義市政府提供）

此次競技大賽項目包含內勤單位參與的消防水帶保齡球趣味競賽及外勤單位參與的消防競賽；超過100位消防局同仁包括2個大隊、7個分隊以及內勤等各單位，優勝選手將代表嘉義市參加今年全國消防競技大賽。黃敏惠也親自下場參與消防水帶保齡球活動，直呼超好玩，也不忘在最後提醒大家活動時要注意安全。

消防局指出，同仁無論面對何種困境與挑戰皆盡心盡力，成果亮眼。109年在住宅用火災警報器的免費裝設及成功預警案例上，效果卓著。嘉義市高危險群場所、三大弱勢族群及65歲以上長者優先免費裝設住宅用火災警報器，比去年成長174%；預警成功案例也比108年成長3倍。

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