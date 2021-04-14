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台中已培訓近600防災士　陳子敬：深入各角落建構綿密救護網

▲台中市已培訓近600名防災士，副市長陳子敬希望，深入各角落建構綿密救護網。（圖／消防局提供）

▲台中市已培訓近600名防災士，副市長陳子敬希望，深入各角落建構綿密救護網。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市積極推廣「人人防災士」制度，深耕各社區、各行業，培訓民眾自主防救災能力，消防局14日與台灣水利環境科技研究發展教育基金會合作辦理「防災士培訓營」，對象除了各區公所防災人員， 更擴及社區、企業等對象，副市長陳子敬致詞時表示，盼藉由防災士深入社區，建構更綿密的防災救護網。

陳子敬表示，現今氣候及社會結構變遷等因素，災害類型越趨複雜化，台中市積極推廣「防災士」制度，培養社區居民針對災害應變的自助及互助防災能力，他也勉勵在場的學員取得防災士證照後，回到自身的工作崗位、居住的社區，成為地方防災工作推動的骨幹，市府將持續辦理防災士培訓，深化市民防災意識。

台灣防災教育訓練學會理事長暨前內政部長李鴻源也說，大家都不希望災害發生，但是有些自然災害難以避免，平時做好萬全準備，才能降低災害損失，盼透過防災士培訓制度，讓防救災觀念深耕社區，他也鼓勵每位防災士學員努力學習，取得專業證照，一同守護城市安全。

此次活動由財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會免費提供台中200名防災士培訓額度，經費由中華民國婦女聯合會負擔，婦聯會主委雷倩指出，台中持續推動防災士制度，是防救災的模範城市，該會希望為城市防救災盡一分心力，讓每一位防災士成為社區防救種子，讓台中防救災網開枝散葉。

防災士培訓第二梯次課程今天展開，開訓典禮除了陳子敬、李鴻源之外，還有消防局長曾進財、婦聯會主委雷倩、婦女防火宣導大隊大隊長張鈴雪、義勇消防總隊第一大隊大隊長王堃棠等。

消防局表示，要取得防災士證照，學員必須學會CPR、AED，目前已有583人取得，防災士制度就是希望學習日本模式，包括超商店員、公車司機等各行業、各角落，都有第一線防災士，才能在災害發生時降低危害。

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關鍵字：

防災士陳子敬李鴻源

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