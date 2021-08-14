110年度防災士培訓　李明峯：強化社區自主防救災及企業防災能力刻不容緩

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，落實自己的家園自己救、自己的社區自己守護的的理念，8月14、15日及10月2、3日分二梯次於慈濟慈善基金會台南分會，由台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會、成大研究發展基金會首次共同合作辦理110年度防災士培訓。

台南市消防局長李明峯親自主持開訓，慈濟慈善事業基金會災防組呂學正組長、雲嘉南3個地區協調中心召集人張文郎、王壽榮、余天助師兄、災防辦執行秘書顏振標參事、成大防災研究中心李副主任心平等都與會。



黃偉哲市長感謝慈濟基金會提供這麼好的場地，另外在師資及膳食也大力協助，就像在此次新冠疫情的肆虐下，上人也發揮慈濟大愛精神，捐贈500萬劑BNT給政府，充分體現「公私協力」的表率。這次參訓人員除雲嘉南慈濟防災志工、台南市災害潛勢區域的區公所人員（里、鄰長、里幹事等） 、學校校園安全管理人員，更包含一般民間團體（如社區發展協會、社區巡守隊、環保志工、防疫志工及社區照顧關懷據點志工等）的志工朋友共計培訓200名。

黃偉哲市長除了表達歡迎之意外，也提醒在氣候變遷下（最近日本靜岡縣熱海的土石流災害、西歐德國比利時的洪水及對岸中國鄭州暴雨）災害的規模與造成人命的傷亡，已超出我們原有的認知，所以希望透過這次課程的安排，各位防災士回到你們的社區、機構，能運用所學，深化對地方、組織的關注與凝聚力，讓社區變得有溫度，逐步提升韌性耐災能力，自主培力守護家園、社區，更期藉此拋磚引玉讓在地企業團體將自身防救資源能支援社區，當災害來時，社區初期自主防救災當下，亦獲企業防救災資源共助，讓傷害降至最低，達到共好目標。最後黃市長也期勉在場培訓的防災士學員及工作人員繼續秉持為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，透過這次難得的機會，讓雲嘉南有志參與防災工作者可共聚一堂，未來大家打破區域間隔，互相交流期見未來防災工作能夠做得更好，讓市民有個更安全舒適生活環境。



消防局長李明峯亦指出，在面對大規模災害的準備上，強化社區自主防救災及企業防災的能力刻不容緩，一旦發生大規模災害，公部門救援能力恐僅及於重大災區的處置，此時零星災害就有賴家庭、社區的自救互救，這也是我們會來積極辦理防災士培訓工作，讓大家透過有計畫、有目標的訓練，擁有辨識災害風險、正確防災知識與緊急避難的能力，幫助自己、協助家人及支援社區，降低災害傷亡及損失，讓救災資源有效運用，公部門的搶救能量能有效運用在最需要協助的民眾身上。

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