　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

110年度防災士培訓　李明峯：強化社區自主防救災及企業防災能力刻不容緩

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，落實自己的家園自己救、自己的社區自己守護的的理念，8月14、15日及10月2、3日分二梯次於慈濟慈善基金會台南分會，由台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會、成大研究發展基金會首次共同合作辦理110年度防災士培訓。

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯親自主持開訓，慈濟慈善事業基金會災防組呂學正組長、雲嘉南3個地區協調中心召集人張文郎、王壽榮、余天助師兄、災防辦執行秘書顏振標參事、成大防災研究中心李副主任心平等都與會。

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長感謝慈濟基金會提供這麼好的場地，另外在師資及膳食也大力協助，就像在此次新冠疫情的肆虐下，上人也發揮慈濟大愛精神，捐贈500萬劑BNT給政府，充分體現「公私協力」的表率。這次參訓人員除雲嘉南慈濟防災志工、台南市災害潛勢區域的區公所人員（里、鄰長、里幹事等） 、學校校園安全管理人員，更包含一般民間團體（如社區發展協會、社區巡守隊、環保志工、防疫志工及社區照顧關懷據點志工等）的志工朋友共計培訓200名。

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長除了表達歡迎之意外，也提醒在氣候變遷下（最近日本靜岡縣熱海的土石流災害、西歐德國比利時的洪水及對岸中國鄭州暴雨）災害的規模與造成人命的傷亡，已超出我們原有的認知，所以希望透過這次課程的安排，各位防災士回到你們的社區、機構，能運用所學，深化對地方、組織的關注與凝聚力，讓社區變得有溫度，逐步提升韌性耐災能力，自主培力守護家園、社區，更期藉此拋磚引玉讓在地企業團體將自身防救資源能支援社區，當災害來時，社區初期自主防救災當下，亦獲企業防救災資源共助，讓傷害降至最低，達到共好目標。最後黃市長也期勉在場培訓的防災士學員及工作人員繼續秉持為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，透過這次難得的機會，讓雲嘉南有志參與防災工作者可共聚一堂，未來大家打破區域間隔，互相交流期見未來防災工作能夠做得更好，讓市民有個更安全舒適生活環境。

▲台南市政府為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助的觀念，辦理110年度防災士培訓，消防局長李明峯開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）
消防局長李明峯亦指出，在面對大規模災害的準備上，強化社區自主防救災及企業防災的能力刻不容緩，一旦發生大規模災害，公部門救援能力恐僅及於重大災區的處置，此時零星災害就有賴家庭、社區的自救互救，這也是我們會來積極辦理防災士培訓工作，讓大家透過有計畫、有目標的訓練，擁有辨識災害風險、正確防災知識與緊急避難的能力，幫助自己、協助家人及支援社區，降低災害傷亡及損失，讓救災資源有效運用，公部門的搶救能量能有效運用在最需要協助的民眾身上。

「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元
 

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
快訊／第6輪打高端疫苗　3類施打對象出爐！
快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性
快訊／今日增3例本土　另增2例死亡
LIVE／第六輪高端給誰打？　陳時中最新說明
快訊／台中夫妻吵架後縱火！　妻全身90%燙傷
康醫師為何一直證明有偷吃許藍芳？　鄉民揭可怕心態
「七夕8禁忌」一次看　穿破衣、吃牛肉衰整年！
7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！　他曝：都跑到這1黨
他隱居洞穴20年「為打疫苗」下山！　馬斯克發文驚嘆
囂張野馬男炫「要不是我救她早就是植物人」　21歲女騎士命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

東奧舉重精靈方莞靈光榮返鄉　黃偉哲熱情接見並期勉再創佳績

嘉義縣開放牡蠣災損申請補助　浮筏式每棚5千平掛式每公頃2.5萬

110年度防災士培訓　李明峯：強化社區自主防救災及企業防災能力刻不容緩

快訊／台南市永康區三合院傳火警　火勢猛烈消防人員全力滅火

36年遲來的團圓　尋人高手吳孟宇幫「死而復生」的婦女與家屬相認

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

五倍券不用再繳1千元　黃偉哲：非常非常接地氣！

長期推廣台灣文創住房美學　承億文旅實踐「飯店即是美術館」

花蓮金針花季來臨！採人流總量交通管制　警貼心設臨時服務站

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

東奧舉重精靈方莞靈光榮返鄉　黃偉哲熱情接見並期勉再創佳績

嘉義縣開放牡蠣災損申請補助　浮筏式每棚5千平掛式每公頃2.5萬

110年度防災士培訓　李明峯：強化社區自主防救災及企業防災能力刻不容緩

快訊／台南市永康區三合院傳火警　火勢猛烈消防人員全力滅火

36年遲來的團圓　尋人高手吳孟宇幫「死而復生」的婦女與家屬相認

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

五倍券不用再繳1千元　黃偉哲：非常非常接地氣！

長期推廣台灣文創住房美學　承億文旅實踐「飯店即是美術館」

花蓮金針花季來臨！採人流總量交通管制　警貼心設臨時服務站

羅傑斯對決游霆崴　運彩看好兄弟贏富邦M3

快訊／昨逾13萬人接種！　疫苗覆蓋率達38.77%

快訊／第6輪打高端三類對象出爐！36歲以上民眾可打

安倍晉三緬懷李登輝　「悼憶他和藹笑臉及有力握手」

《小學堂》小西瓜近況曝光！「升大五新身分」網讚爆：有頭腦又漂亮

快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性

王子恢單後首個情人節　老弟邱宇辰陪他「想念心中那個人」

快訊／今日增3例本土、另增2例死亡

溫德漢姆次輪潘政琮晉級暫並列56名　衝刺聯邦快遞杯季後賽

4500元租北市「神奇旺宅」　房東出奇招！2天找到新房客

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

暴雨襲擊台南沒事！

新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場

遭指破口推手　鄭文燦：很low的行為

36年遲來的團圓

花蓮聯合海葬開放報名　9月9日擧行拋灑儀式

台南市永康區三合院傳火警

台北市確診個案台南疫調足跡曝光

五倍券不用再繳1千元非常接地氣

推動垃圾減量獲成效　台東榮獲環保署卓越獎

創世基金會普渡拜這款超有愛心

台南東山區農具倉庫傳火警

即／富岡漁港傳意外！釣客墜6米函洞　

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

更多熱門

相關新聞

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」

台南市消防局長李明峯被指控，要求消防幹部觀看《火神的眼淚》，並寫300字內「心得報告」，要求不要作文或無病呻吟，此一行為惹爭議，被抨擊「作文比賽」令人無言，李明峯回應指出該劇感動台灣人民，也演出消防人員辛苦，他認為身為消防幹部更應去看這部影集集思廣義，確實解決基層消防人員問題。

見「獎勵停車輛數」他納悶了！專家給解說

見「獎勵停車輛數」他納悶了！專家給解說

社區驚見「藍色外來種」囂張逛街

社區驚見「藍色外來種」囂張逛街

砍到國家的樹　保全挨告急拍照：還活著

砍到國家的樹　保全挨告急拍照：還活著

台設計團隊「改造」福州村莊

台設計團隊「改造」福州村莊

關鍵字：

防災士培訓李明峯社區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

女星買1200威力彩「中獎了」！

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

柯以柔離婚卡3年…郭宗坤「超慘近況曝光」

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面