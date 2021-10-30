對決蔡英文！朱立倫「四個捍衛」：台灣每個歷史都連結中華民國

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（30日）舉行第21屆第1次全國代表大會，以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政」為主軸，新任黨主席朱立倫正式宣誓就職、宣布新任副主席，分別為現任嘉義市長黃敏惠、前外交官夏立言、前智庫副董連勝文。

朱立倫在致詞時，也重申「四個捍衛」，他表示，從光復台灣、保衛台灣、壯大台灣到民主台灣，我特別也針對今年國慶的時候總統蔡英文提出的、有違憲之虞的「四項堅持」，我們提出來「四個捍衛」，台灣的每一個歷史都與中華民國連結在一起。

第一，國民黨永遠捍衛中華民國憲法，憲政的基礎不能被破壞，中華民國的憲法精神一定要延續下去。

第二，我們捍衛中華民國民主自由的立國精神，民主自由是我們的立國精神，不容許任何的破壞。

第三，我們捍衛台灣2300萬民眾的安全、和平以及繁榮，這是我們長期努力的目標，台灣有今天的建設，台灣的今天、未來、和平、安全、繁榮都是我們的責任，也是我們共同的決心。

最後，捍衛中華民國的歷史事實與尊嚴。中華民國的歷史，110年來，跟台灣密切的聯結在一起，從光復到今天是76年；即便以行憲到今天，也有將近75年；加入聯合國、成為創始會員國、常任理事國，也是民國34年包含台灣在內。

朱立倫指出，台灣的每一個歷史都與中華民國連結在一起，要捍衛完整的中華民國歷史跟事實，不容許任何的破壞，這就是我們要護台灣、保民主的意義。

▼朱立倫提4個捍衛。（圖／國民黨提供）