積欠薪資...國民黨彰化黨部1.2億拍出　撤回南彰鎮守

▲因欠黨工薪水，國民黨彰化縣黨部遭法拍，以1.21億元拍出。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨付不出黨工薪資、退休金、資遣費等，遭黨工提告不動產給付薪資強制執行，彰化地院16日執行第一次拍賣，位在西勢街的彰化縣黨部以高於底價1億2168萬拍出，待明日黨代表大會、及11月5日主委交接後，辦公室的12名人員將全數移到員林市黨部辦公，從此彰化縣黨部將走入歷史。

地處彰化精華地段的彰化縣國民黨部位於彰化市西勢街，屋齡22年靠近忠孝國小，占地230多坪，彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價高達1億850萬元，每坪高達40萬，但結果超乎底價1,000多萬元，也讓單坪價格來到近50萬元左右，得標者為彰化在地建商岑品建設得標，目前正等待彰化地方法院辦理點交。

國民黨縣黨部主委張錦昆(現任縣議員)日前卸任，交棒給現任農會理事長蕭景田，就接到國民黨部被法拍的窘境，接下來又將面臨2022年大選，責任著實不輕，因此選擇黨部辦公便是首要問題。

有政壇人士指出，剛開始得知黨部將被拍賣時，黨部先選擇靠近彰化市2點間的溪湖鎮黨部，但辦公區域太狹小而作罷；後來一度考慮先租在彰化市區，但又得負擔租金，最後決定落角在員林市黨部，有2棟建築還有寬敞的辦公室，目前正在趕工裝修中，待一切完備後就遷入上班．為即將到來的選戰做整備。