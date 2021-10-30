快訊／朱立倫就職黨主席　公布3副主席黃敏惠、夏立言、連勝文

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記者徐政璿／台北報導

國民黨今（30日）舉行第21屆第1次全國代表大會，以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政」為主軸，新任黨主席朱立倫正式宣誓就職、宣布新任副主席，分別為現任嘉義市長黃敏惠、前外交官夏立言、前智庫副董連勝文。

黃敏惠曾任國大代表、立委、嘉義市長、本黨副主席、代理主席，現任嘉義市長。

夏立言曾任駐印度、駐印尼大使、外交部政務次長、國防部副部長、陸委會主委，現任對外關係協會會長、本黨中央評議委員。

連勝文曾任悠遊卡公司董事長、本黨中央常務委員、智庫副董事長，現任青年發展基金會董事長、本黨中央委員。

國民黨表示，這次全代以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政」為主軸，宣示將會與台灣人民站在一起，重新連結社會力與年輕世代，對外重啟兩岸與國際溝通、推動「自立自強」為最好國防政策，守護台灣安全與區域和平；對內則確保民主憲政與環境永續，喊出「氣候入憲」及「維護動物權」。

因應防疫相關規定，這次全代會首度採現場併同視訊方式進行，全程串流，主場地設於中央黨部12樓，各縣市另擇場地以視訊連線方式辦理，全國共計有30個連線場地，讓各地黨代表能同步參與全程的會議。

依據會議程序，開幕式由台北市議員張斯綱、鍾沛君主持，朱立倫將補行宣誓，以及全國黨代表宣誓就職。朱立倫將針對年底4大公投案，宣誓「1218場，全台街講」、「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選、民主更向前」，表達力拚公投案的決心與立場。

隨後，會中也將由秘書長黃健庭進行「黨務報告」、立法院黨團總召費鴻泰進行「工作報告」，並依序針對黨章修正案、政策綱領案以及中評委任聘、考紀委員追認等案進行討論。大會閉幕式將由新北市議員江怡臻、台中市議員羅廷瑋主持，預計於下午4時結束。

▼國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）