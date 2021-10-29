國道三號沙鹿路段路面突現太空包　前車閃過…後車慘淪「鏟土車」

記者高堂堯／台中報導

有民眾28日早上7時許開車行經國道三號南下沙鹿路段時，發現路面赫然出現一只裝有黑色沙土的白色太空包，後方一車閃避不及撞上，瞬間慘淪「鏟土機」、塵土飛揚，所幸未釀嚴重傷亡；國道警方指出，已循線找到肇事駕駛到案說明，並提醒用路人做好行前檢查、避免掉落物，否則依法最高可處1萬8000元罰鍰，更危及生命財產安全。

▲國道三號南下沙鹿交流道附近路面驚現太空包，導致有車輛不幸撞上（下同）。（圖／鄭姓民眾提供）

台中市鄭姓民眾表示，昨天早上開車進入國道三號沙鹿交流道、朝南下方向行駛，7時17分行經178K處，突然看見一只大型白色太空包橫陳在二、三線道間路面，急忙和其他多車減速轉向、順利閃過。

但後方一台白色三菱轎車在隨前車變換車道時，疑因跟車太緊，在前車閃過太空包後反應不及而直接撞上、車頭一瞬間朝上飛起，保險桿毀損，包覆在太空包中的黑色沙土也噴出一片塵霧，車身還差點失控朝右後方駛來的大卡車撞去，所幸及時穩住、慢慢開上路肩暫停。

鄭姓民眾將行車紀錄器畫面PO上臉書「爆料公社二社」，提醒國道用路人注意掉落物、也不要跟車太近，引發網友議論；有人形容「讓我想到跑跑卡丁車」、「真的變鏟土機」，也有人笑稱「前車不講武德啊」或幸災樂禍說「既同情又覺得活該愛貼」、「再繼續貼啊，下次可不止（只）撞到太空包了」。

國道第七大隊表示，據統計今年10月1日至28日止，發生掉落物致造成交通事故案件計13件，共32部車輛受損；在高速公路貨物掉落，除可依《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款舉發（汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭）處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，如造成人員傷亡並需負刑事及民事責任。

國道七隊大隊長李信義提醒，時序已入秋、東北季風強勁，國道3號快官至龍井路段易有側風情形發生，掉落物事故頻傳，駕駛人行經該路段務必小心，且行前檢查燈光、留意前方動態、勿緊跟前車保持良好視距，都可降低輾壓異物機率；用路人開車上高速公路前應做好檢查，將貨物捆紮牢固並嚴密覆蓋，避免貨物散落國道成為肇事因素。



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