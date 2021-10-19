少年過斑馬線遭撞彈飛...再撞待轉女騎士！腿骨折全身撕裂傷送醫

▲王男昨晚騎車不慎撞擊走在斑馬線的童姓少年。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區14歲童姓少年，18日晚間近9時走在台灣大道與正英路口的斑馬線時，突遭王姓騎士撞擊，少年遭撞後彈向一旁，肉身撞上在待轉區的謝姓女騎士的機車，車禍造成少年腿部骨折、全身多處撕裂傷，王男則有多處擦挫傷。少年家屬一度以為王男肇逃，但警方表示，協助少年、王男就醫後，王男已依規定製作筆錄。詳細肇事原因及經過，警方正釐清調查中。

警方調查，18日晚間8時58分，童姓少年搭乘公車在台中往沙鹿方向、正英路站下車後，於車站與慢車道交接處的行人穿越道，遭於台灣大道六段台中往沙鹿方向行駛的王姓騎士撞擊，王男人車滑行數公尺遠，少年也噴飛碰撞一旁待轉區的20歲謝女。

肇事王男全身多處擦挫傷，經酒測無酒精反應，少年則腿部骨折、全身多處撕裂傷，家屬一度以為王男肇事逃逸，不過警方表示，王男當下即在現場，協助雙方送醫後，也依規製作筆錄，初步判斷肇因為王男行經斑馬線未減速釀禍，後續移請交通大隊釐清詳細肇事原因。

台中市清水警分局呼籲，行人穿越道路應依號誌行走，汽機車駕駛行經路口應減速慢行並注意車前狀況，以維護用路人生命財產安全。

▲警方正調查釐清事故經過。（圖／民眾提供）

【更多新聞】



獨／郵務士遇裝潢蟑螂！誆「材質特殊」收8成訂金...退群組關臉書



台積電男偷吃簽切結「賠600萬」 陪小三看演唱會！判賠金額逆轉



台中婦捐血逛街險昏倒獲警救援 夫揪甘心：像看到救星