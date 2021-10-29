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國道殺手噴出恐怖太空包！2車閃避慘撞毀　無良大貨車慘了

記者唐詠絮／台中報導

國道3號南向178公里沙鹿路段昨日上午掉落物太空包(塑膠粒)以致發生2部車輛撞擊毀損，國道七隊公路警察大隊初步調查，為大貨車裝載不穩妥，致貨物掉落於車道上，今天已依道路交通管理處罰條例第30 條1項2款，開罰3千元以上18,000元以下罰鍰。

▲國道3號沙鹿路段掉太空包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲國道3號沙鹿路段掉太空包2車碰撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

這起交通事故影像被上傳在臉書《爆料公社二社》，原po說「上午在國三路上遇到太空包，驚險閃過但後方車就沒那麼幸運了」，不少網友直指「太空包有錯」、「國道殺手」，據國道7隊統計光是10月份，就有13件發生掉落物致造成交通事故案件，已經造成 32部車輛受損。據國道7隊統計光是10月份，就有13件發生掉落物致造成交通事故案件，已經造成 32部車輛受損。

▲國道3號沙鹿路段掉太空包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲國道3號沙鹿路段掉太空包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

大隊長李信義對此提醒用路人，如遇到前方路面有異物，務必保持冷靜、緊握方向盤，視物體大小閃避，但切勿急打方向盤，避免翻車，若不慎輾壓異物，先按下警示燈提醒後方來車，並鬆開油門輕踩煞車駛往路肩。而行前檢查燈光、留意前方動態，都可降低輾壓異物機率。

李信義同時呼籲，目前東北季風強勁，掉落物事故頻傳，即使是小物件散落，在重力加速度下的殺傷力也相當大，易讓駕駛人驚慌失措反應而釀災害，危及生命財產安全，因此用路人開車上高速公路前應做好檢查，將貨物捆紮牢固，避免散落國道成為隱形殺手。

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