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診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵　逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵

▲在桃園市開設整復診所的汪姓男子前年5月趁女子單獨看診，不顧其反抗將其手臂與小腿固定在診療床上，徒手撫摸胸部等處，再以手指指侵得逞，女子事後驚恐報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲在桃園市開設整復診所的汪男前年5月趁女子單獨看診，不顧其反抗將她手臂與小腿綁在診療床上指侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有性侵前科的汪姓男子化身為整復診所負責人，前年5月間，女子到診所推拿，汪男見女子單獨一人，突然拉下鐵門，並將女子拉到診療床上，手臂與小腿都被固定無法動彈，汪男不顧女子反抗，徒手撫摸其胸部，還以口咬住乳頭等處，汪男不顧女子反抗，還以手指插入女子下體抽動約十餘分鐘，女子事後向男友及友人求助，報警驗傷提告；汪男在檢方複訊時否認有性侵犯行，但坦承推拿時可能不小心碰觸其胸部與下體等語，法院審酌汪男犯行明確且為累犯，依強制性交罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，汪姓男子在桃園市某地區開設整復診所並為負責人，前年5月4日中午，女子原本偕同友人到整復所推拿，因女子先到診所，汪男見女子單獨1人，遂拉下診所鐵門，並要女子躺到整復床上，汪男將女子手臂與小腿固定後，不顧女子反抗，徒手撫摸其胸部，還以口咬、舔胸部等處，甚至還以手指插入女子下體抽動約十餘分鐘，事後，女子穿好衣服驚恐不已，汪男竟向女子說，「等一下你朋友過來不要去報警，這樣對我們兩人都沒好處」等語，女子在向男友與友人哭訴，隨後報警處理並到醫院驗傷。

女子指控，2019年5月4日中午與友人相約去推拿，她先到診所先吃完午餐，汪男說要幫她先推拿，就把鐵門拉下，要她走到推拿小房間，剛開始還正常推拿，隨後開始脫其褲子，當時覺得奇怪，拉住褲子不讓汪脫，但汪還是硬扯下其外褲與內褲，說要治療、沒有要幹嘛，她跑到房間角落，但汪把她拉回診療床，將她手腳固定在鐵床，讓她完全無法掙扎，汪先在其大腿內側推拿，跟先前推拿治療不太一樣，後來碰觸其下體，女子大喊「不要」，還以腳踢反抗，但汪拿類似藥物之粉紅色乳液體倒在手上，將手指伸進其陰道內抽動，過程約10幾分鐘，還咬其乳頭。

後來汪知道她朋友也會來，向她說「等一下你朋友過來不要去報警，這樣對我們兩人都沒有好處」等語；事後女子向男友哭訴，並向友人求救，同日下午向桃園警方報案，並到醫院驗傷。

桃檢根據女子驗傷診斷證明，女子外陰部、陰道深部、乳房等處採集檢體送鑑定，女子採集檢體均檢出同一男性Y染色體DNA　STR型別，與汪之型別相符；女子兩側胸部及陰部均有微紅腫等情，有受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、疑似性侵害案件證物採集單、性侵害案件驗證同意書、警政署刑事局受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等報告，可補強女子上開供述之可信性，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將汪提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院法官審訊時，汪男仍否認犯行，辯稱拉下鐵門是怕有小偷侵入，對於女子指控其咬、舔其胸部與以手指插入下體性侵等情事，則坦承在推拿中可能不小心觸碰，以手撫摸胸部是為了要塗抹藥膏等語；證人則指證案發後曾見到女子哭訴等語，央求趕快把她載走，驗證女子事後確實恐慌及欲離開現場，擔心汪男自後追趕等；汪男辯護人則聲稱，案發當日並未碰觸女子下半身等語，但汪在檢警訊時則供稱案發當日曾幫女子按大腿等語，客觀上已有不符。另外，汪男自承女子去廁所前已幫其塗藥在胸部，也有以手進入女子陰道等語，核與女子證述、驗傷診斷書及鑑定書相符，因此辯護人辯詞不足採信。

法官認為，汪男前因強制猥褻案件前科，遭判有期徒刑確定，5年內再犯屬累犯，審酌汪無視對女子之性自主權，利用女子對其信任，假借治療名義，使告訴人無從防備，而對告訴人上開強制性交行為，侵害其性自主決定權，對其身心造成相當傷害，且汪犯後否認犯行態度，迄今未認自己有何錯誤，未以積極之作為賠償女子，審結依強制性交罪，累犯，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

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