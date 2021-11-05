正妹喝下「免費飲料」全身無力　控搭訕男指侵...判無罪理由曝

▲柯男見捷運上正妹無精打采竟起壞念頭，以給食物、飲料誘騙在關渡站下車並侵犯。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

柯男於捷運車廂裡見正妹小雯（化名）無精打采，並上前搭訕，向小雯表示「我有飲料跟食物可提供給妳」2人便在關渡站下車。小雯喝下柯男提供飲料後，開始無力，柯竟將手伸進她的內褲裡，指侵得逞逃跑，後來小雯倒地，關渡宮人員見狀立即報警。柯男被依妨害性自主起訴，士林地院審結，認「合理懷疑存在」判無罪。

2019年12月間，柯男坐捷運在車廂內看到小雯神情狀況有意認為可以欺負，以提供飲料、食物為由，邀小雯一起同行，便在上午10時許，帶著小雯在捷運關渡站下車，步行到北投區大度路3段巷弄內，此時拿出不明飲料給小雯喝，利用小雯無力抵抗之際，基於乘機性交犯意，從小雯前方伸手進入她褲子及內褲後，以手指進入陰道，以此方式性侵得逞。

完事後2人步行到關渡宮裡，結果小雯突然神智不清、無法行走，可惡的柯男竟落跑。宮廟驚見落單的小雯察覺有異，立刻報警請警察到現場，警方循線追查到柯男，柯男被依妨害姓自主起訴。

審理時，柯男僅承認有和小雯一同搭乘捷運並在關渡捷運站下車，小雯也有喝下自己隨身攜帶的飲料，但他矢口否認自己有指侵。

法官認為檢察官提出事證，除了柯男供述，主要是以小雯證述及小雯哥哥證述，且經比對小雯前後證述，發現有多處前後不一且陳述模糊的地方，卷內所附客觀事證仍有不符，而小雯哥哥證述內容多是轉述小雯告訴他的內容，對此無法補強可信性，經鑑定人也無法排除小雯記憶錯誤的情況。

合議庭經勘驗現場照片、錄影畫面翻拍照片等證據，也都沒有拍攝到小雯所證述遭到柯男以手指插入生殖器的內容。所以認為該案仍然有合理懷疑存在，故判柯男無罪。

