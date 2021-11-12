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八里左岸隨機性侵！3天內強拖2正妹進草叢　「大姨媽來」逆轉了

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北市八里左岸驚見隨機狼，2名正妹晚間遭尾隨險遭性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

張姓男子為性侵慣犯，3天內在新北市八里左岸自行車道上，隨機尾隨2名正妹，從後方猛力一抱，強行觸摸胸部等處，更把人拖進草叢企圖性侵，所幸1名正妹大聲尖叫、另名則是大喊「大姨媽來」，各以智取方法順利掙脫。張男到案承認「是隨機」。士林地院日前審結，依強制猥褻共2罪，累犯，各處有期徒刑1年，應執行1年8月。

有妨害性自主前科張男（48歲）今年6月4日晚間7時50分許，在八里區龍米路1段200號自行車步道上，見到長相貌美小琳獨自沿步道走路，竟突然起色心，從小琳身後大力抱住她，小琳當場嚇到驚叫，但張男仍不顧她的掙扎，強行觸摸胸部、下體，小琳因受巨大驚嚇跌倒在地，張男逞慾後便逃離現場。

▲八里左岸自行車道。（圖／台北市政府提供）

▲張姓性侵慣犯在新北市八里左岸自行車道尾隨落單正妹猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

食髓知味的張男又在同月的7日晚間7時許，一路尾隨正妹小芸（化名）到八里區挖子尾街某公園內，他見四下無人，趁隙將小芸撲倒在草地上，不顧柔弱小芸掙扎反抗強行扯開上衣，所幸小芸大喊「我大姨媽來」張男才肯罷手。

張男到案後，不僅坦承犯行並大言不慚表示是隨機犯案，檢察官根據2名受害者證詞、驗傷證明、監視器錄影畫面等認張男犯強制猥褻將他提起公訴。

合議庭認，張男過去曾因妨害性自主案件，遭法院判處10年確定，去年1月14日縮短刑期執行完畢，仍不知悔改，短期間內再犯2次強制猥褻罪，足認再犯率高，也無法取得2名被害女生原諒，依2次強制猥褻罪，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年8月。

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