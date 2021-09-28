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變態男肖想大小通吃　對女友16歲女兒「指侵告白」

▲桃園市洪姓男子對同居女友未成年女兒下手襲胸、摸下體方式猥褻，後遭報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市洪姓男子對同居女友未成年女兒下手襲胸、摸下體猥褻還指侵得逞，後遭報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子與女友2年前同居時，竟趁其僅16歲女兒熟睡時趁機撫摸胸部與下體，甚至脫去其褲子指侵得逞，少女忍無可忍向親友哭訴揭穿洪男惡行；桃園地院認為，洪男犯後坦承犯行，與家屬積極認錯並達成和解賠償，少女與家屬事後同意給予洪自新機會，地院法官審結依強制性交等罪判處2年、緩刑5年，本案還可上訴。

檢警調查，洪姓男子於2019年7月至12月間與女友同居，多次趁其16歲女兒熟睡之際，趁機撫摸其胸部與下體猥褻，去年6、7月間趁其熟睡時，再次伸出魔爪向少女襲胸摸下體猥褻，見少女未抗拒，變本加厲脫掉其褲子指侵得逞，還強拉少女手撫摸自己的生殖器，早已驚醒的少女推開洪男魔爪，洪才沒有繼續惡行。

少女擔心洪男對媽媽與其不利始終隱忍，但後來仍向親友哭訴，在親友家屬陪同下報警驗傷揭穿洪男惡行；洪男在檢警偵訊時坦承犯行，與少女指控內容大致相符，桃檢複訊後將洪男依妨害性自主等罪嫌起訴。

桃園地院法官審訊時查出，洪男事後有傳簡訊向少女與同居居女友道歉，坦承犯行請求原諒，法官審酌，少女當時是14歲以上未滿18歲之少女，洪所犯為成年人故意對少年犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，2罪犯意各別、行為互殊，均應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。 

法官認為，洪男沒有任何前科且素行良好，審理期間均坦承犯行且深表悔悟，偵查期間與少女、家屬達成和解並履行賠償，洪犯罪手段雖違反少女意願，但「犯罪情節尚非重大」，法官審結，洪對少女進行猥褻予強制性交，造成其身心受創，但犯後積極與家屬聯繫致歉，也完成賠償，犯後態度尚佳，少女也當庭同意給他自新機會，法官審結依成年人對少年犯強制性交罪、強制猥褻罪分別判處1年10月與8月有期徒刑，應執行2年有期徒刑，緩刑5年，本案還可上訴。

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