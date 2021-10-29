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摩鐵睜眼羞見自己脫光　斷片女轉頭一看「又是你」怒控性侵

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子邀約女子在酒吧喝酒，卻兩度趁女子酒醉且意識不清後開車載至摩鐵乘機性交得逞，女子在第2次被性侵後不甘受辱報警提告；吳男在檢方複訊時喊冤，辯稱女子意識都很清醒，還能自行下車進入房間等。桃檢調查認為，根據監視器畫面內容，女子步出酒吧確能自行走路，且若遭性侵，事後還願與吳男共乘小黃返家，不合常理，再加上女子僅單一指述、無其他積極證據佐證，偵結予吳男不起訴。

警方調查，41歲的吳姓男子前年5月31日凌晨與女子在酒吧飲酒後，清晨6時許見女子已意識不清，開車載女子至大溪區某家汽車旅館，趁其無力抵抗之狀態下，脫去其衣褲乘機性交得逞；隔年9月26日凌晨，再度邀約女子在酒吧喝酒，凌晨3時許見女子酒醉，搭乘小黃至某摩鐵趁機脫去衣褲，再次涉乘機性交得逞。

女子提告表示，前年5月間與吳男在某酒吧喝酒，之後被吳開車載至汽車旅館，當時很醉，隔天起床後發現2人全裸，自認遭性侵，因沒遇過這種事不知如何處理，所以未報案；去年9月吳又約她去酒吧喝酒，他再度喝醉，吳與她共乘小黃前往某摩鐵，之後就沒印象了，但隔天早上醒來再度發現自己未穿衣服，後來吳開車載她回家休息等語，並提供檢方事後2人對話截圖佐證。

檢方勘驗2人在酒吧監視器畫面、摩鐵監視影像，女子在無人攙扶下能自行步行、上小黃，難認陷於泥醉而無意識；此外，女子聲稱遭第一次性侵之後，為何還願意與吳男共乘計程車赴摩鐵，豈非再度讓自己處在孤立無援的險境，且本案僅女方單一指述，無其他客觀積極證據佐證，難認吳男有任何乘機性交之犯行，偵結將吳男不起訴。

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