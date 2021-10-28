　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死

▲桃園市錢姓男子本月26日邀集阮姓傳播妹到桃園區某摩鐵開趴坐檯，事後發生口角，阮女疑似飲用不明「G水」後昏倒抽搐，緊急送醫仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市錢姓男子本月26日邀集阮姓傳播妹到摩鐵開趴坐檯，事後發生口角，阮女飲用不明「G水」後昏倒抽搐，錢男緊急送醫仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市錢姓男子本月26日到桃園區某摩鐵開趴，邀來阮姓傳播妹坐檯，隔天下午2人在房間內為了坐檯費用起爭執，阮女突然喝下俗稱「G水」的液體，未久卻出現抽搐與昏迷狀態，錢男緊急撥打119向消防人員求助送醫，經急救後仍宣告不治。警方據報後封鎖現場，並查扣阮女飲用不明液體殘餘空罐、K他命殘渣袋等證物，錢男偵訊後被依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方指出，死者是27歲的阮姓女子，40歲的錢姓男子本月26日凌晨到桃園區某摩鐵開趴，邀集阮女到場坐檯，翌日下午，錢男與阮女因坐檯費用問題起口角糾紛，阮女疑心生不滿，突然飲用俗稱「G水」的不明液體，隨後出現抽搐症狀並倒地昏迷。

錢男察覺阮女有異狀後趕緊撥打119向消防局救護人員求助，救護人員到場後立即施救，並轉往桃園敏盛醫院救治，但急救後仍宣告急救無效不治；桃園警方據報後立即封鎖現場，並查扣阮女飲用不明液體剩餘空罐、K他命殘渣袋等證物，並將現場關係人錢男帶回偵訊。

警方查出，所謂「G水」的不明液體就是俗稱的「液態搖頭丸」，警方詢問錢男毒品來源，錢男辯稱是阮女帶來摩鐵助興的，並非他所有，至於為何與阮女起爭執？錢男則避重就輕迴避警方詢問，由於阮女已死亡，警方偵訊後將錢男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，至於阮女則向桃檢聲請相驗釐清死因。

【更多新聞】

►影／悼念華航外籍機師猝死　防疫旅館掛「黃飄帶」！工會提兩大訴求

►華航外籍機師喘氣咳嗽家中猝死　家屬崩潰檢相驗解剖查死因

►知名牧場驚爆兔群攻擊1歲童　小指被咬斷一截狂噴血父母嚇壞　

ET快訊
發現「失落黃金島」！漁民打撈大量黃金　考古界震驚
經痛女狂吞「5顆日本神藥」！醫一照驚呆：破15個洞
「冰箱不能放廚房」2原因刷新三觀！消防員也傻了
男女野戰開啪！約見前任「肉色激情交纏」　過程全被拍下
外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　扭電臀影片曝
傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死
蔡英文證實美軍在台訓練　國台辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高級社區保全痛毆男住戶！壓地上狂揍　全因「以為他是機師」

傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死

不甩藍議員嗆城中城屍骨未寒　高市宣布街舞大賽周六如期舉辦

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅…白皙長腿圈粉　IG動態曝

查緝隨意棄置垃圾人！桃園檢舉獎金祭重賞　10%提升至75%

林益世隱匿收賄6000萬挨罰800萬　提告抗罰又吞敗

準司法官嗆聲譙警3字經！還沒結業就爆耍官威　這年輕人慘了

華航外籍機師喘氣咳嗽家中猝死　家屬崩潰檢相驗解剖查死因

恐怖醉男醉菜市場持刀遊蕩！狂揮還對店家咆哮　警帶回管束

涉毒被逮低聲說「我懷孕了」　議員千金無保請回男友6萬交保

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

高級社區保全痛毆男住戶！壓地上狂揍　全因「以為他是機師」

傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死

不甩藍議員嗆城中城屍骨未寒　高市宣布街舞大賽周六如期舉辦

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅…白皙長腿圈粉　IG動態曝

查緝隨意棄置垃圾人！桃園檢舉獎金祭重賞　10%提升至75%

林益世隱匿收賄6000萬挨罰800萬　提告抗罰又吞敗

準司法官嗆聲譙警3字經！還沒結業就爆耍官威　這年輕人慘了

華航外籍機師喘氣咳嗽家中猝死　家屬崩潰檢相驗解剖查死因

恐怖醉男醉菜市場持刀遊蕩！狂揮還對店家咆哮　警帶回管束

涉毒被逮低聲說「我懷孕了」　議員千金無保請回男友6萬交保

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

高級社區保全痛毆男住戶！壓地上狂揍　全因「以為他是機師」

他好奇亂撿路上紅包！一開驚見「詭異頭髮」嚇壞　內行人曝真相

中信盃黑豹旗／新店高中女球員許宇晴　守游擊又投球二刀流

台灣登山王10週年大戰29日登場　馮俊凱相隔2年再度參賽

改善睡眠品質先養成3個習慣　「舒眠精油」原來可以這樣用

尹啟相失憶醒來「每12hrs靈魂被迫轉移」！得獎動作新片台灣定檔

軍公教加薪！台酒受惠6000多人　冠財部轄下國營事業

東元戰火平息　會長黃茂雄：歡迎黃育仁回家看媽媽、陪家人吃飯聊天

中信盃黑豹旗／中華商海首參賽奪勝　目標64強上電視轉播

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

特斯拉跳樓腰斬300萬　車主被當盤子怒告結局曝

C300哥抓到了！撞外送員逃逸　21歲屁孩車主坦承犯行被送辦

即／高雄托嬰中心爆虐嬰！7幼兒受害

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？連千毅說出下一步

低收嬤拾荒賺10元撿發票　女大生報案：停車場壞蛋

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

更多熱門

相關新聞

4男開槍射警狂逃　今晨再逮綽號「蛋頭」男

4男開槍射警狂逃　今晨再逮綽號「蛋頭」男

高雄岡山分局壽天派出所員警，26日前往三民區查緝通緝犯時突遭開槍。據了解，劉姓、林姓等4名犯嫌，疑在屋內藏毒因此心虛，逃跑過程中有人開槍射擊，其中1嫌當場被制伏。警方27日清晨在旗山區某汽車旅館再逮到綽號「蛋頭」的嫌犯到案，其餘2嫌已鎖定特定對象身分，持續查緝中。

她喊「不要」慘遭硬上！色男判決出爐

她喊「不要」慘遭硬上！色男判決出爐

陳修將女友今公祭！家屬低調不願多談

陳修將女友今公祭！家屬低調不願多談

摩鐵變住宅！建商搶布局R15站　未來5年房價估坐3望4

摩鐵變住宅！建商搶布局R15站　未來5年房價估坐3望4

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

關鍵字：

傳播妹摩鐵G水不治

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

女偶像當小三「20天開房16次」！

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面