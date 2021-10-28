傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死

▲桃園市錢姓男子本月26日邀集阮姓傳播妹到摩鐵開趴坐檯，事後發生口角，阮女飲用不明「G水」後昏倒抽搐，錢男緊急送醫仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市錢姓男子本月26日到桃園區某摩鐵開趴，邀來阮姓傳播妹坐檯，隔天下午2人在房間內為了坐檯費用起爭執，阮女突然喝下俗稱「G水」的液體，未久卻出現抽搐與昏迷狀態，錢男緊急撥打119向消防人員求助送醫，經急救後仍宣告不治。警方據報後封鎖現場，並查扣阮女飲用不明液體殘餘空罐、K他命殘渣袋等證物，錢男偵訊後被依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方指出，死者是27歲的阮姓女子，40歲的錢姓男子本月26日凌晨到桃園區某摩鐵開趴，邀集阮女到場坐檯，翌日下午，錢男與阮女因坐檯費用問題起口角糾紛，阮女疑心生不滿，突然飲用俗稱「G水」的不明液體，隨後出現抽搐症狀並倒地昏迷。

錢男察覺阮女有異狀後趕緊撥打119向消防局救護人員求助，救護人員到場後立即施救，並轉往桃園敏盛醫院救治，但急救後仍宣告急救無效不治；桃園警方據報後立即封鎖現場，並查扣阮女飲用不明液體剩餘空罐、K他命殘渣袋等證物，並將現場關係人錢男帶回偵訊。

警方查出，所謂「G水」的不明液體就是俗稱的「液態搖頭丸」，警方詢問錢男毒品來源，錢男辯稱是阮女帶來摩鐵助興的，並非他所有，至於為何與阮女起爭執？錢男則避重就輕迴避警方詢問，由於阮女已死亡，警方偵訊後將錢男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，至於阮女則向桃檢聲請相驗釐清死因。

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