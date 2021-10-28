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悼念華航外籍機師猝死　防疫旅館掛「黃飄帶」！工會提兩大訴求

記者沈繼昌／桃園報導

針對華航1名外籍機師日前不幸在家中猝死，桃園機師工會28日在三處防疫旅館同步發起黃飄帶行動，有逾300位居檢機師同步向逝去的機師表達最深悼念之意，另一方面也為國內機組人員向主管機關與社會發出明確的「求救信號」！機師工會理事長李信燕指出，除對這名外籍機師猝死表達最沉痛哀悼外，也提出包括「居檢不派飛」、「每月三天喘息日」等訴求，以具體行動聲援居檢中的機組人員。

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，工會理事長李信燕提出「居檢不派飛」、「每月三天喘息日」等訴求，以具體行動聲援居檢中的機組人員。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，以哀悼日前華航外籍機師在家中不幸猝死案。（圖／記者沈繼昌攝）

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桃園機師工會28日下午2時許同步在三處國籍航空防疫旅館發起黃飄帶行動，以悼念華航外籍機師猝死，據指出，這名外籍機長自2000年起，即服務於華航航空，年資長達21年，雖身為外籍機師，但因其為人專業、和藹親切，對於機隊同仁來說，早已將其視為自己人。聞其猝死訊息無不同感哀傷。

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，居檢中的防疫旅館窗外掛起黃飄帶聲援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，居檢中的防疫旅館窗外掛起黃飄帶聲援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

機師工會理事長李信燕等人今天下午在桃園區內三處防疫旅館同步發起黃飄帶行動，以實際行動聲援正在居檢中的航空機組人員，不分國藉、外籍，不分航空公司，不分前艙、後艙機組人員，同步在防疫旅館窗外掛起黃色飄帶。

工會理事長李信燕表示，希望透過行動，向逝去機師同仁表達最深沉悼念之意，另一方面，則為國內機組人員向主管機關與社會發出明確的「求救信號」，據工會統計，下午起一共有逾三百名機組人員，在三處防疫旅館同步響應。此外，除正在防疫旅館居檢機組人員之外，其他機組員也將陸續在日後執勤過程中於胸口處別上黃色絲帶加入行動。

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，以哀悼日前華航外籍機師在家中不幸猝死案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機師工會28下午在三處防疫旅館前發起黃飄帶行動，工會理事長李信燕提出「居檢不派飛」、「每月三天喘息日」等訴求，以具體行動聲援居檢中的機組人員。（圖／記者沈繼昌攝）

李信燕還說，昨天深夜再傳出某航空外籍機師確診，根據媒體報導訊息顯示，確診外籍機師過去14天處於執勤與居檢狀態，並無任何違反防疫規定可能性，卻因航空公司在機師居檢期未滿前即再度派飛，導致有受到交叉感染風險，必須被匡列同飛機組人員人數持續擴大。

李信燕認為，工會早於9月3日起不斷公開呼籲，基於防疫需要與避免執勤期間再度交叉感染，機組員於居檢未滿前，不應被允許航空公司再度派飛執勤，此訴求提出至今已2個月卻未見任何調整，此次確診案例再次印證工會擔憂「居檢不派飛」之必要性。機師工會再次嚴正重申包括「居檢不派飛」、「每月三天喘息日」等訴求，希望相關單位能重視機組人員最基本訴求。

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