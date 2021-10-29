斜槓專賣裸照＋原味內褲削百萬　老婆蒙鼓裡還幫寄性感內衣

男子找來女子自拍裸照，成立群組招攬網友分享牟利。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

已婚蔡姓男子見情色行業有利可圖，自創LINE群組，並在推特開設暱稱「湘湘」女子帳號，招攬不特定網友付費入會後，再提供合作女子自拍的裸照影片到群內，供大家觀覽，並販售原味內褲等物牟利。蔡男也招攬未成年少女小愛（化名），如法炮製，指導她自拍裸照，再由他上傳群組，不法所得近百萬。而他老婆被蒙在鼓裡，竟還提供帳戶給蔡男收錢，甚至幫忙寄送性感內衣等物給小愛，實在誇張。

判決書指出，彰化蔡姓男子已婚，與朋友一起經營家具行，一個月收入可達8、9萬元。他疑似因為要扶養岳父、岳母，並幫忙償還岳母的債務，2019年4月開始，與另一名友人以及網路暱稱為「黛西」、「甜心家政婦」、「小野貓」、「米卡」、「小天使」等多名成年女子合作，先以暱稱「湘湘」申請通訊軟體LINE帳號，同時在推特網站註冊「湘湘的私密原味基地」，張貼開設情色群組廣告，吸引不特定網友加入。

▲▼男子以暱稱湘湘開設賣東西帳號，並招攬網友到付費群組。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男在網友加入後，透過私訊交談，說明入群收費標準為月費制，每月支付2千元。等網友付費成功後，他再將對方加入該群組，並請合作的女夥伴先上傳女性自慰、裸露胸部、下體、男女性交等照片及影片給他，他再上傳到群組供大家觀賞。他也不定期在群組發布販賣原味內褲訊息。一名黃姓男子成功在同年10月間，花6360元買到某位合作女夥伴穿過的原味內褲，以及使用情趣用品自慰的影片。蔡男也藉此獲取83萬6360元不法所得。

蔡男在同年8月發現年僅14歲，家住高雄的少女小愛（化名），在推特網站經營「乳品皇后」帳號，並自行上傳自拍裸照給不特定人觀賞，頗有人氣。蔡男以湘湘的LINE帳號，假裝自己是女性跟小愛攀談，詢問她要不要賺錢。小愛同意並交付乳品皇后帳號密碼給蔡男，蔡男再創設「皇后小天地」LINE群組，並在推特中發文稱「皇后我覺得開一個付費群組單次收費不用每個月繳費」、「看更多皇后的大尺度照片影片通通無碼」，招攬網友收取3500元一次性費用後，再拉進該群組。

蔡男指導小愛拍攝摸胸、摸臀等裸照後傳給他，他再修圖後再上傳推特及LINE群組中。誇張的是，蔡男還請不知情的老婆寄送化妝品、性感內衣給小愛穿，也用老婆的銀行帳戶收取匯款。直到2020年7月遭警方查獲，蔡男已收取11萬5500元。

由於小愛未成年，她的銀行帳戶由家人保管，蔡男無法將獲利給她，後來經小愛同意，由小愛指示蔡男購買化妝品、內衣、iPhone手機寄給她當作是酬勞。

彰化地院審理後，依共同犯散布猥褻電子訊號罪判蔡男1年，犯罪所得83萬元沒收；意圖營利協助使少年製造猥褻行為電子訊號罪判3年8月，犯罪所得11萬5500元沒收，應執行4年2月。蔡男與檢察官均不服，上訴台中高分院。

台中高分院認為，蔡男已與小愛和解，小愛也同意不追究，他也主動繳回犯罪所得，坦認犯行且無前科， 最後共同犯販賣猥褻物品罪改判10月；意圖營利協助使少年製造猥褻行為電子訊號罪改判2年，應執行2年4月。仍可上訴。

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