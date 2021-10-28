籃球狼教練竟視訊教少女自慰！還要鏡頭放近一點拍

▲籃球隊教練竟視訊叫少女脫褲、自慰，二審判刑。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南某國中籃球隊的高姓教練，2019年間要求1名年僅15歲的女學生和他網路視訊，高男在鏡頭前教女學生自慰，還要她「把手指放在陰道，要扣」，一審判刑6月。案經上訴，高男與女學生達成和解，高院二審因此仍判刑6月，但宣告緩刑3年。可上訴。

高姓男子（32歲）家住新北市，帶領台南地區的國中女籃校隊，創下佳績。但沒想到他竟將歪腦筋動到少女身上，以視訊方式，教少女自慰。

判決指出，高男2019年6月間，先以IG通訊軟體撥打電話給以前的球員、當時年僅15歲之少女小盈（化名），並問：「敢不敢脫光衣服」。高男隨即自行將衣服脫光，並在視訊鏡頭前裸體自慰，不過小盈觀看後不久即將視訊影像關閉。

約1小時後，高男又再以IG通訊軟體撥打電話予小盈，並命令說：「衣服脫掉」，小盈竟即依指示脫掉內褲、下半身全裸，高男就在視訊鏡頭前撫弄生殖器手淫。高男不滿足，又向小盈說：「敢不敢自慰，把手指放在陰道，要扣，把鏡頭放在生殖器附近，拍給我看。」高男也持續手淫，整個過程約10分鐘。小盈的母親事後查看小盈的IG，發覺有異，報警處理，全案才因此爆發。高男遭提起公訴。

一審法院審理後，依照「引誘使少年為猥褻之行為以供人觀覽罪」，將高男判刑6月。案件上訴二審，高等法院審理時，高男當庭認罪，並向小盈道歉，承諾賠償金錢，雙方達成和解。全案於28日宣判，高院駁回上訴，維持6個月的刑度，但宣告緩刑3年，緩刑期間內交付保護管束，另外高男也須接受48小時法治教育。可上訴。