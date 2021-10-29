帶女兒13歲同學看A片還摸胸下體　色男逃亡10年輕判10月

男子帶女兒同學在房內看A片並猥褻得逞。示意圖。（圖／視覺中國）

記者李忠憲／台中報導

男子阿志（化名）女兒與有中度智能障礙的13歲少女小婷是同學，也是小婷阿公酒友，2家關係密切。阿志竟利用小婷不懂反抗，在她到自家住處房間播A片一起看後，再對她摸胸及下體得逞。事發後，阿志逃亡10年才被通緝到案，卻仍否認犯行。台中高分院審結，維持原判依對未滿14歲女子猥褻罪判他10月。全案仍可上訴。

判決書指出，男子阿志跟年僅13歲小婷的阿公是喝酒朋友，其女兒跟小婷也是同學，因此經常到她家作客，關係非常要好。阿志明知小婷本身是中度智能障礙，100年4月底某日中午，竟載她到自家房間內，先播放A片跟她一起觀賞，慾火焚身的阿志接著利用小婷沒有明白拒絕，用手摸她胸部及下體得逞。

小婷雖回家跟家人講出阿志幹的壞事，家人也立刻報警，但阿志竟然為了免受刑罰開始逃亡，一逃就逃了10年，台中地檢署發布通緝，最後仍遭逮捕歸案。然而，阿志到案後雖承認知道小婷13歲且有中度智能障礙，當時確實有一起看A片，但想摸小婷時遭拒絕，就沒有再做下去。他也知道「他們家有那個基因有那個智障啊，說話都像那樣」，對於小婷爸媽、祖母、叔叔都有中、重度智能障礙十分了解。

小婷開庭說，她知道A片就跟夫妻一樣（指男女性交行為），她被摸後阿志都會給她錢。

法官認為，阿志身為年長男子，帶小婷在房內看A片，為老不尊，可見居心不良，而其身為年長男性，為老不尊，確有萌發猥褻的主觀犯意。阿志也承認確有想摸小婷胸部和下體，依現場判斷，小婷屬弱勢也沒反抗，阿志遭拒後不可能就強壓自己性慾，沒再對小婷猥褻，阿志所辯不足採信。且他一再否認犯行狡辯，態度不良，最後依對未滿14歲女子猥褻罪判他10月。

檢察官不服上訴，認為阿志在偵查中就拒不到庭，在外躲藏近10年才通緝到案，耗費偵查能量，浪費司法資源。本案發覺至今已超過11年，被告熟識對方卻避不見面，也無解釋或賠償，犯後態度惡劣，使被害人仍受性侵害陰影所苦，原審判太輕。

台中高分院審理後認為，原審判決量刑妥適，加上阿志犯下性侵，已不宜跟被害人及家人接觸，而被害人都未到庭，最後駁回上訴。

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