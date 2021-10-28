2022武陵櫻花季2／12登場　預約登記日期曝光

記者李忠憲／台中報導

一年一度的2022武陵農場櫻花季預計明年2月12日開跑，為期17天，武陵農場28日宣布，散客預約將在11月1日開放平台預約，團客為11月15日，露營客則是12月1日。武陵農場表示，一花季入場年年秒殺，明年櫻花季與過年年假未重疊，民眾應提前規劃預約，相關細節將公告在官網。

▲武陵農場櫻花季名額年年秒殺，將開放預約。（圖／武陵農場提供，下同）

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年度盛事「武陵櫻花季」將於明年2日月12浪漫登場，時間到28日，為期17天。櫻花季總量管制每日6000人，住宿客和露營客、散客部分合計1800人。武陵農場體貼遊客，並因應明年2022櫻花季與過年年假沒重疊，今天公告櫻花季疏運管制期，方便賞遊客安排假期來農場賞櫻。

武陵農場副場長胡發韜表示，想入園的民眾可投過關往預約平台登記，散客部分在11月1日上午8點半開放；團客則是11月15日上午9點開放旅遊業客者登記；露營客12月1日上午8點。

胡發韜說，每年櫻花季住宿與露營區網路訂位都是秒殺額滿，請想上山到農場賞櫻遊客提前準備。已確認訂位(含營位)旅客，可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。明年櫻花季疏運管制期間，比照往年進行交通疏運措施，會在明年初配合交通部公路總局共同發布新聞並辦理記者說明會。相關細節預計於11月15日，在農場官網公告。

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