上海導演拍A片獲利430萬　女主角拍多部影片以為「只在海外發行」

▲浙江麗水警方赴上海破門逮捕拍A片牟利的沈姓導演及已拍攝多部影片的女主角。（圖／翻攝浙江新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江麗水警方6月跨區破獲一起上海導演拍A片牟利案件，連同女主角等共犯3人同時被逮。38歲沈姓導演9月時在看守所自陳犯案動機及經過，包括如何騙取擁有170公分身高、身材勻稱的女主角參與近10部影片演出的過程，同時，沈姓導演也自爆一部片可獲利3萬元人民幣（約12.9萬元新台幣），不法所得高達百萬元人民幣（約430萬元新台幣）。

▲30歲的沈姓導演拍A片已牟利百萬元人民幣。（圖／翻攝浙江新聞）

《浙江新聞》報導，沈姓導演身高180cm，戲劇學院科班出身，具有良好的演藝功底，善於與人交際，言談舉止儒雅，不過，他還有一個身份是網友口中的大導演，據悉，他一年間與眾多「演員」合作拍攝A片於網路上販賣，獲取龐大利潤。

沈姓導演供稱，受疫情影響，自己開的一家傳媒公司正常收益下降，正當他喪志之際，碰上了故友金某傑，雙方聊到如何致富的時候，不約而同地想到了拍攝色情電影（A片），一人負責攝影剪輯，另一人負責找劇本及演員，就這樣一拍即合，在2020年10月完成了第一部影片。

▲在多部A片擔綱女主角的項姓女演員。（圖／翻攝浙江新聞）

在沈姓導演拍攝的影片中，170公分的項姓演員是劇組的紅牌，她擁有勻稱的身材，即便是已經30多歲，由於注重保養，更顯得比同齡人年輕、韻味十足。項姓演員表示，「當初沈導演找到我的時候，說影片是在海外上映，而且都是合規的公司拍攝，不存在違法行為。」

再加上沈導演經常在劇組成員面前誇項姓演員演技好、表情到位，讓她聽到沈導演的誇讚後，開始運用多年的演藝經驗指導其他女演員，「當時，朋友在微信上轉發我拍攝的視頻（影片），我一下子慌了，狡猾的沈某輝卻安慰說，海外發行火了，都傳到國內了。」

正因為如此，項姓演員在糖衣砲彈的迷惑下，總共參與主演10多部A片，成為該劇組的紅牌女主角，對此，項姓演員稱，「說不後悔是假，原本自己也有間廣告公司，每年收入也還過得去。」

據了解，浙江麗水警方原是接獲線報，有12歲男童花上千元人民幣在某影片App上儲值，這才循線掌握人在上海的沈姓導演，進而揭開靠A片牟取暴利的情色工廠。