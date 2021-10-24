到女友家過夜...惡男蹂躪未成年姊妹花！自己小孩全程直擊

惡狼蹂躪女友養育2名未成年女兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子與單親媽媽阿芬（化名）交往，竟對她2名未成年女兒先後伸狼爪，大女兒遭強制性交2次、猥褻1次，小女兒遭猥褻，林男自己的3歲小孩還在一旁看，大女兒遭侵犯部分，日前林男遭判9年6月定讞，小女兒部分，台中地院依強制猥褻罪判林3年6月，全案可上訴。

單親女子阿芬獨自扶養2名未成年女兒小潔（化名）、小琪（化名），2019年與林姓男子交往，林男也常會到阿芬家過夜。他同年5月3日晚上帶自己的3歲小孩到阿芬家，隔日凌晨竟在2樓房間將小琪脫掉內褲與外褲，用手撫摸下體得逞。

林男坦承當天有在阿芬家房間過夜，但沒有猥褻小琪。他辯稱，小琪在檢警調查時對於自己被摸是睡覺中或玩手機、被摸時有沒有說話、反抗等，及阿芬法院作證時先說小琪沒說發生何事，只感覺她很生氣，之後又改口指控他有猥褻，供述不一矛盾。他認為可能是小琪姊姊、小芬大女兒要被社工帶離安置，想跟姊姊一起離開才會指控他。

原來，林男早先對15歲大女兒小潔伸狼爪，4月某日凌晨利用她熟睡脫光衣物性侵得逞；5月某日深夜趁阿芬、小潔睡覺，摀嘴強壓性侵，林男3歲的小孩就在旁邊看；6月某日晚上脫褲確認小潔生理期來，伸手摸胸得逞。一、二審依強制性交、強制猥褻、乘機性交罪共判9年半，今年8月定讞。

阿芬見2個女兒都遭林男蹂躪，氣到找林男母親一起去找林男興師問罪，質問「妳對姊姊這樣還對妹妹」，拿棍子打他。林男當場下跪道歉「我錯了、對不起，妳不要生氣」，林母也頻頻說對不起。

社工證稱，林男因為多次違反保護令（性侵小潔），還找上小潔母女質問為何要報案，造成小潔壓力很大。他同年12月2日跟小潔的老師去她家，準備帶小潔去安置，小琪就在一旁不斷哭泣。他原以為小琪是不捨姊姊，後來問她是否也有發生類似狀況，她就點頭，才知道原來小琪也是受害者。

法官審酌，林男對年僅10歲女童違反意願觸摸生殖器猥褻，始終否認犯行，未賠償和解，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑3年6月。

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