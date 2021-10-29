南韓醫院爆群聚確診！121人慘遭「突破性感染」　6月接種2劑疫苗

▲南韓慶尚南道昌原市某醫院爆發群聚感染。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理金富謙（김부겸）才於今（29）日上午宣布從11月起將轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），扣除娛樂場所在內的所有大眾場所將全面解除營業時間限制；然而稍早卻傳出某醫院爆發群聚感染，121名已施打2劑疫苗的患者與醫護人員確診新冠肺炎，初步判定屬於突破性感染。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓慶尚南道昌原市某醫院的精神科病棟爆發新冠肺炎群聚感染，昨（28）日在驗出包含2名患者、1名職員確診之後立即封鎖該層病棟並進行篩檢，結果顯示還有118人確診，總計患者112名、醫護從事人員9名，共121人確診。

昌原市馬山保健所長趙賢國（조현국，音譯）稍早在緊急記者會上證實此消息，表示昌原市馬山合浦區某醫院的精神科病棟爆發群聚感染，在隔離病棟內的161人（包含143名患者）之中，有143人施打完2劑新冠疫苗，而有5人僅施打1劑，另外還有13人未施打任何1劑疫苗。

雖然目前當局尚未釐清確診者中有無施打疫苗、施打1或2劑疫苗的確切數據，不過大部分的人皆於今年5、6月完成2劑疫苗接種，因此研判此次群聚感染屬於「突破性感染」。

由於該精神科病棟在爆發群聚感染前屬於「封閉式病棟」，因此市府認為病毒擴散的主因不排除為每日上下班、返家的員工所致，而近期也有新入院的患者，因此可能也與造成此次群聚感染有關。

昌原市府關係人士表示，雖然確診者中包含每日上下班的職員，但他們都有定期接受篩檢，且大部份的確診者都是院內的患者，因此研判病毒散播至社區的可能性低，目前仍在調查具體的病毒感染路徑。

其實南韓近日以來疫情又有升溫的現象，在政府頒布新一波的防疫政策前，已連續2天單日新增確診超過2100例，其中昨（28）日新增2111例、今（29）日新增2124例，目前南韓全境共累計36萬536例確診。

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