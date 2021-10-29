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社會 社會焦點 保障人權

渣男為保住工作　害少女產子後竟將兒「打包丟棄」

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲黃姓男子和少女小芬2人因發生性行為而導致小芬懷孕，未料在小芬產子後，黃男竟將兒子「打包丟棄」。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

黃姓男子和少女小芬（化名）為男女朋友關係，2019年4月，2人因發生性行為而導致小芬懷孕，因小芬為未成年懷孕，黃男擔心小芬懷孕若遭通報，恐讓自己另涉的詐騙行為曝光，竟在小芬生下孩子後，將孩子「打包丟棄」。一審，法官判黃男徒刑9年、小芬6年，2人不服，上訴二審；高雄高分院審理後，改判黃男7年6月、小芬則從輕量刑，改為有期徒刑1年。

黃姓男子和少女小芬2人為男女朋友關係，並在2018年一起加入詐騙集團，2019年4月，小芬因身體不適前往醫院就醫，才驚覺自己已經懷孕，醫院也依法通報；黃男得知上情後，和小芬兩人對於是否要將小孩生下，時有爭執，同時也擔心從事詐欺行為恐因通報而曝光，因此從未帶小芬進行產檢，亦未進行引產手術等，直到同年10月，小芬因感覺腹部疼痛，在廁所自行生下男嬰。

黃男得知小芬在廁所產子後，見嬰兒已出生，竟直接取出黑色塑膠袋，將男嬰連同胎盤、臍帶放進黑色塑膠袋內，並清洗廁所內的血跡，拎著塑膠袋向小芬表示「要去處理那個塑膠袋」後，便徒步行至高雄市小港區華山路、敬業路口一處少有人煙的工地，將嬰兒丟棄後返家。事發一個月後，2人在便利商店被警方攔查，警方經社工告知小芬先前已有身孕，但卻不見嬰兒，訊問後，2人才坦承，已將男嬰生下並丟棄，警方循線重返工地搜尋，卻未見男嬰或男嬰的屍骨，而男嬰至今下落不明，生死未卜。

一審，法官認為黃男在審理中多次以「處理」一詞指稱自己的行為，更一心只想推卸責任，藉口將嬰兒丟棄，而小芬更消極未阻止黃男將嬰兒丟棄，分別依成年人共同對兒童犯殺人未遂罪與共同犯殺人未遂，判黃男和小芬有期徒刑9年和6年。

案件上訴到二審後，高雄高分院認為，由於無法證明嬰兒已經死亡，黃男和小芬2人的犯行屬於未遂階段，因此給予小幅的減刑。不過法官經查後發現，小芬犯後自首坦承犯行，且其原生家庭為單親，在隔代教養的環境中成長，導致小芬無論在智識能力、社會經歷或是原生家庭的支持能力等，均不如一般正常人，為弱勢族群，從經驗法則中來看，其未婚生子的應變能力與求助等均為不足，無法期待小芬在面臨變故時，可以做出正確、妥適的選擇，因此對小芬輕判改為有期徒刑1年；黃男則依成年人共同故意對兒童犯殺人未遂罪，判其有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

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