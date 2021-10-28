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數千元電話費未繳？詐騙集團假110騙個資…警救援阻詐

▲枋寮郷李姓鄉民被騙個資，枋寮警分局東海派出所警員鄭皓瑋即時協助獲好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮郷李姓鄉民被騙個資，枋寮警分局東海派出所警員鄭皓瑋即時協助獲好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉李姓鄉民接獲電信公司指其未繳數千元電話費用，一時心急通話中轉撥110電話並給了對方個資，掛了電話感到不安，重新撥110求助警方，警方趕到協助，拆穿詐騙集團手法，保住錢財。

枋寮警分局東海派出所警員鄭皓瑋日前擔服備勤勤務時，接獲轄內李姓民眾，稱自己接到不明人士電話，於通話中不慎提供個資給對方，感到不知所措、焦慮不安，請求警方到場協助。

李員獲報趕往了解，看到李姓鄉民神色緊張；他表示，接到自稱電信業者來電，告知其有數千元新臺幣帳單未繳納，並要求男子於通話中轉接110電話報案向警方求證是否屬實，依照對方指示後將個資提供予對方，突心生懷疑才將電話掛掉重新撥打110請求警方協助。

警方告知李民這是常見的詐騙手法，詐騙集團會先假裝是客服人員，透過通話中轉接其他分機電話，偽裝成各式身分，使民眾卸下心防，一步一步掉入詐騙陷阱中。經警方一番解釋，李民才得知自己差點遭到詐騙，所幸警方告知方能守住錢財。

枋寮分局長簡彥匡肯定東海所同仁積極作為，以冷靜、專業的角度分析情況，防止民眾遭到詐騙，深值肯定與讚譽；特別提醒民眾若在生活中，接到不名人士提到金錢事宜，先別急著依循對方指示，掛掉電話後再撥打110或165專線詢問，以免被騙。

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