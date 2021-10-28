「APP娛樂城獲利高」她心動想匯10萬　郵局員工報警阻詐

▲潮州警分局光華所警員林建鑫及鄞哲偉成功阻止陳女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮陳姓女子經由LINE認識一名男子，對方佯稱投資一款娛樂城APP獲利頗高，讓她聽後很心動，便到郵局欲匯款新台幣10萬到對方指定的帳戶，郵局人員查覺有異，報警及時阻止她被騙。

潮州警分局光華所警員林建鑫及鄞哲偉於26日11時35分許接獲南進路郵局行員通報稱一名女子疑似遭到詐騙，警方立即趕赴到場了解。

據悉，這名陳姓女子在LINE上面認識一名男子，向她誆稱投資一款娛樂城APP獲利頗高，她聽後很是心動，便到郵局準備匯款新台幣10萬到對方指定的帳戶。

經行員詢問得知，她稱是要換款給遊戲公司做為投資用，於是通報警方到場了解，經員警耐心分析案例，目前詐騙集團詐騙手法花樣百出，先以小利誘使投資者先小賺一點，後續民眾繼續大筆匯款投資，到時候要提領就會以其他理由扣住金額，再請被害人繼續匯款，切勿以小失大等相關詐騙手法後，她才恍然大悟相信真的是遭到詐騙，於是打消匯款念頭，對警員及行員的耐心說明及協助表示感謝。

潮州分局提醒民眾，如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必做到反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。