專詐租屋族！籌直播主帶貨「週轉金」　2經紀開BMW X5裝大房東

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局延平派出所在25日接獲報案，有民眾在租屋網承租房子，看完屋面交付押金最後卻沒有履約，一個月聯繫不上對方驚覺遭騙，警方26日通知涉案2人到案，坦承從事直播公司經紀，因要拿錢與直播主配合做生意，所以才以此方式「當週轉金」，原本都會用藉口退錢，但因「組數太多」，辯稱一時忘了。

警方調查，25日晚上11時許，北市大同分局延平派出所接獲報案，1名28歲的陳姓女子在591租屋網承租房子，聯繫上36歲的楊姓男子以及32歲的吳姓男子，3人相約在9月27日晚上前往信義區吳興街看房，最後約在長安西路面交，陳女共計先付了1萬6千元的押金，但是將近1個月，陳女始終聯繫不上2人。

▲被害人(紅圈)租屋面交先付1萬6千元租金，1個月後還沒入住，最後上門報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳女25日晚上11時許到派出所報案，警方調閱資料後，26日晚上9時許，通知吳、楊2人到案說明，2人坦承在北市找了多名房東承租「日租套房」，再刊登租屋網出租，但最後再以「房子租出去了」等理由，取消與被害人的租約，並退回押金，警方訊後依照詐欺罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▲2嫌為了取信被害人，出面簽約拿押金時還開著價值289萬起跳的寶馬X5(紅圈)。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳、楊2人向警方表示，之前是在直播經紀公司上班，因為有粉絲向直播主訂貨下單，經紀人可以不定的折扣向直播主拿貨後提供給粉絲，為了賺取中間的利潤，所以才會用租屋詐騙方式行騙「週轉金」，但因被害組數太多，2人常常忘了回訊息，所以最後東窗事發，遭被害人告上警局。

▲2名直播經紀人為了籌措週轉金，先承租日租套房後供民眾賞屋，騙取押金後使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，2名嫌犯為了取信被害人，出面時還開著最低289萬元的的寶馬X5，企圖塑造大房東形象取信被害人，警方也呼籲，租屋民眾應前往瞭解實際屋況，與確認房東是否為屋主本人，透過品牌仲介業者，仍應檢視房屋所有權狀是否為房東本人所有，於簽約時應確認房東所留資料是否正確，再行繳交押金。