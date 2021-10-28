家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局26日獲報石牛溪橋上出現一名20多歲妙齡女子意圖尋短，新光派出所派員趕往協助，但在救護車、救難器材車及救生艇抵達時，女子情緒突然相當激動，雙腳向外垂墜頻說「家人從不關心我的感受」，眾人對其安撫多時仍勸不回，最後警員伺機一把抓住女子「起來！」，眾人才將人拉回解除一場虛驚。

▲雲林斗南警分局26日獲報石牛溪橋上出現一名20多歲妙齡女子意圖尋短，女子情緒一度顯得相當激動，員警仍耐心一面安撫女子情緒並持續靠近。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住斗六市25歲黃姓女子因與家人相處不合，再加上經濟出狀況，心生尋短念頭，10月26日22時40分搭車到斗南石牛溪橋，翻過橋架坐在橋上面朝外腳跟懸空在橋外，命懸一瞬間。民眾發現後報案指出，有位女子坐在橋墩喝酒，斗南警分局新光派出所所長莊哲豪、小隊長楊東昆、警員曾耀慶獲報後隨即趕往現場安撫勸說女子。

而當消防局救護車、器材車及救生艇陸續抵達時女子情緒一度顯得相當激動，口中不斷強調「家人從不關心我的感受」，員警仍耐心一面安撫女子情緒並持續靠近，最後將女子手機放置身後1公尺處，員警趁她轉身拿取手機之際，一起上前抓住其右手，並大喝一聲「起來！」再連忙抓住黃女左手，黃女頻頻嘶喊「不要拉我！」眾人合力把她拉回橋面。

警方初步研判黃女可能是因為經濟出狀況，再加上與家人相處不合，因見她酒醉精神狀況不佳，將黃女載返派出所後，通知遠在屏東的男朋友前來，並通報縣府社會處及衛生局相關單位介入關懷。

斗南警分局表示，警察除維護社會治安、交通外，更擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，新光派出所員警能夠本著服務的精神，做一位稱職的人民保母；「救人一命，勝造七級浮屠」，更是警察工作身在公門好修行的最佳寫照，同時籲請民眾愛惜生命。

▲員警耐心安撫女子情緒並持續靠近，最後將女子手機放置身後1公尺處，員警趁她轉身拿取手機之際，一起上前抓住其右手，讓眾人合力把她拉回橋面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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