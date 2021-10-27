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田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣雲林的旅遊及觀光，規劃無人機空拍攝影大賽，廣邀全台高手，紀錄雲林豐富物產及自然生態景點、在地文化、古蹟歷史建築之美。比賽結果今(27)日於「我愛雲林之美空拍攝影大賽」粉專揭曉，其中社會組銀牌獎作品，照片中紅衣女子站在稻田田梗上，除了看不出空拍高度，也無法判斷拍攝點為雲林，一名攝影師留言笑指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。


雲林縣四季氣候穩定，低空空域風速低，特別適合無人機飛行，雲林縣也在2019年就成立國家標準無人機訓練考照基地，協助相關產業人才的培育。「2021我愛雲林之美-空拍攝影大賽」攝影組別分為「社會組」與「學生組」兩組，主題以《自然風景》、《人文風情》、《生態保育》、《特色地標》等多方面向來設定，社會組最高獎金達三萬六千元，學生組為一萬元。

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▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「大約自拍桿的高度，看不出是雲林哪裡？也叫雲林之美？真是神奇」」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

得獎作品於我愛雲林之美空拍攝影大賽」粉專揭曉，其中可得18000元獎金的社會組銀牌獎得獎作品「紅衣大女孩」引發網友熱烈討論， 一名雲林高姓攝影師於作品下方處留言表示，「這麼美的稻田，不知是雲林哪裡?想去走走玩玩，推展雲林田野觀光，雲林之美攝影比賽可以讓大家知道雲林的美景，在哪裡...要如何去..看不出是雲林哪裡?怎會是雲林之美 ?」

「我還以為在台東池上」、「後台很硬」、「銀獎．哈哈哈哈哈哈」網友陸續在留言處討論發言。高姓攝影師留言點出可議之處，「大約自拍桿的高度而已」，「也看不出是雲林何處，這也叫雲林空拍之美？？真是神奇」。

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

▲銀牌獎作品下方有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

雲林縣空拍攝影大賽今年度是第一次舉辦，比賽預算為17萬元。補助辦理競賽的雲林縣計劃處說明，「參賽的每張照片皆有GPS、機款、拍攝光圈快門與高度等原始資訊供判斷是否為雲林之照片」，此賽事推展之用意是藉由社群媒體推展本縣之觀光、人文與風情，針對無法判定地點之疑慮，空拍攝影大賽著重攝影、取景的排版、比例與意境，如同一般攝影大賽，「判斷地點」並非攝影賽事之宗旨。

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉，社會組銀牌獎作品引發網友熱議，一名攝影師留言指「真是神奇」，也有網友留言「後台真硬」。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）

▲「我愛雲林之美空拍攝影大賽」比賽結果今日揭曉。（圖／翻攝自Facebook／我愛雲林之美空拍攝影大賽）
 


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