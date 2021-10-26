第1次偽造5倍券就上手...租車掛假牌加油　逃4縣市警攻堅畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本月中有汽車駕駛加油後付假五倍券逃逸，警方調閱監視器發現該車車牌為變造，案情一度陷入膠著，最後在專案小組成員群策群力調閱上百支路口監視器，並實施跟監埋伏，共逮回4名嫌犯，訊後終告偵破，並依《偽造有價證券》、《詐欺罪》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品罪》移請雲林地檢署偵辦。

▲雲林警方偵破偽造五倍券集團逮回4嫌，並依《偽造有價證券》、《詐欺罪》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品罪》移請雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中央推出振興五倍券於10月8日數位與紙本同步啟用，雲林縣警察局10月16日上午接獲加油站員工報案指出，清晨4時許有小客車駕駛到加油站加油1000元，加完油後持「假振興五倍券」面額500元2張付款，直到早上大夜班與早班交接清點現金時才發現。局長朱宗泰獲悉後，立即指示刑警大隊大隊長曾順光組成專案小組偵辦，並報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮。

▲陳姓嫌犯駕駛租賃車加油1000元，加完後持「假振興五倍券」面額500元2張付款，加油站早上在大夜班與早班交接清點現金時才發現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局指出，警方隨即調閱加油站、各路口監視器發現，嫌犯心思縝密，先租賃車輛再裝上變造車牌來規避警方查緝，更躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動並擁槍自重，但法網恢恢，案經專案小組日以繼夜追查下，於10月21日在臺中地區查獲租賃汽車的陳姓犯嫌等3人，並起獲毒品安非他命一批及90型改造子彈3顆等證物，及楊嫌行李袋內，起獲改造子彈67顆及偽造車牌木板、英文數字等1批。

▲嫌犯將租賃車裝上變造車牌規查緝，更躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動，經專案小組日以繼夜追查，於10月21日在臺中地區查獲租賃汽車的陳姓犯嫌等3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另同日下午在彰化縣和美鎮民宅逮獲楊姓犯嫌，當場查扣偽造五倍券面額500元2張、高倍數彩色印表機1臺、改造手槍1把(內含子彈8顆)、毒品海洛因及安非他命等證物，楊嫌坦承使用彩色印表機複印五倍券後，駕車至於雲林縣加油站行使五倍券消費，全案終告偵破，其中楊姓、陳姓2名嫌犯於10月22日遭裁定羈押。

▲警方共起獲90型改造子彈3顆、改造手槍1把(內含子彈8顆)、造子彈67顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南分局偵查隊隊長江昆達表示，查獲該集團所印製完成假券為面額500元2張已用於加油與犯嫌住處搜出2張，另有彩色影印機及影印紙都是準備要偽造的原料，目前清查該案尚未有假券流入市面，國內有高雄2件假卷消費案， 分別為牛排店與漫畫出租店，皆與本案無相關，但持續會擴大清查。

雲林縣長張麗善今日特地前往嘉勉破案有功人員，表示，繼去年破獲假三倍券集團，今年再破5倍券偽造集團，對金融秩序的穩定有非常大的助力，該犯罪集團不只在雲林消費，甚至到彰化及高雄可能還有到其他各地方消費，雲林警方鍥而不捨追查破獲該集團相當值得嘉勉鼓勵。

▲ 警方10月21日下午在彰化縣和美鎮民宅，以大批警力攻堅逮獲楊姓犯嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局局長朱宗泰也呼籲呼籲民眾依法使用五倍券消費，意圖供行 使用偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，民眾切勿以身試法、鋌而走險，警方將持續嚴查偽造、變造或行使偽（變）造振興五倍券案件，如有不法立即究辦。

▲ 雲林縣長張麗善今日特地前往雲林縣警察局嘉勉破案有功人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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