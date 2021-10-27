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阿北半夜趴趴走被鎖定　一查驚呆：他從新北「神遊」到雲林

▲斗南警分局半夜於省道主動關心行人長者，驚見其為從新北走失到雲林的失智翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局半夜於省道主動關心行人長者，驚見其為從新北走失到雲林的失智翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今(27)日開議第19屆第6次定期會，議程為警察局、衛生局、人事處、政風處業務報告，雲林縣議員李明哲、蔡東富、周秀月及廖郁賢等人，於雲林縣警察局1年來在失蹤人口協尋的努力及成效給予肯定及感謝。

雲林縣警察局統計，今(110)年平均每月找回25名失蹤者，比去年同期增加68人，警察局長朱宗泰表示，雲林高齡化、失智情況嚴重，走失時間越久危險性越高，這是為民服務也是救命，同仁剛開始不習慣，但現在速度變快，個個都是尋人高手。

朱宗泰指出，雲林高齡人口、失智者走失情況嚴重，有的走到偏僻山區或不慎掉落水溝，時間久了就危險，家人找不到人也焦急，因此將協尋失蹤人口列為重要勤務。前幾天雲林1名長者失蹤，警方獲報協尋，透過路口監視器、車輛辨識等科技，發現他騎機車往南投山區，通報南投警方協助，及時在信義山區找到人，幸無大礙。

另斗南警分局半夜於省道主動關心長者，也驚見一名從新北走失到雲林的失智翁。朱宗泰說，剛才開始同仁不太習慣，現在透過人臉、車辨及地緣關係等方式，尋人速度變快，甚至在1小時內就找到人，減少憾事發生。

►聽Podcast #我在案發現場

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