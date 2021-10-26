7萬私房錢藏肥料袋被當垃圾丟　清潔隊員出動怪手讓她不哭了

▲西螺鎮一名婦人將錢用就肥料袋藏在起來，被家人丟到垃圾車清運，今日一早與家人急忙跑到西螺垃圾場，在多名清潔隊員一同協助下，將裝在舊紙盒的錢從垃圾山中找回來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一名婦人將私房錢用就肥料袋藏在起來，昨晚被家人以為是垃圾丟到垃圾車清運，婦人發現後心急如焚，今（26）日一早與家人急急忙忙跑到西螺垃圾場，最後在多名清潔隊員一同協助下，將婦人裝在舊紙盒的錢從垃圾山中找回來，婦人這才破涕為笑，頻頻向清潔隊員道謝。

據了解，該名婦人約5、60歲，平日省吃儉用，將存下來的錢收藏舊紙盒裡，因擔心遭竊，還特意用廢棄的肥料袋裝著，昨天晚上婦人發現他裝藏約7萬元的紙盒與肥料袋都不見了，焦急翻找遍尋不著，最後詢問家人才知被家人當成垃圾丟上垃圾車載走了。

婦人頓時慌張不知所措，約9點多打電話向里長求助，里長致電清潔隊，確定昨晚清運回來的垃圾都已傾倒在垃圾場內，考量天色昏暗，先請負責該路線的司機將傾倒位置做標記。婦人擔心找不到錢，一夜幾乎沒睡，今日一早與兒子一同前往西螺垃圾場，現場清潔隊人員也以怪手協助，不到半小時即在垃圾堆中找到裝錢的肥料袋。

西螺清潔隊長呂佩原表示，清潔隊遇到協尋案件其實相當多，除了金錢與高價金飾外，還有鑰匙、假牙等無奇不有，前陣子還有民眾不慎把價值數十萬元的假牙模具當成垃圾丟了，一連找了3天才尋回。呂佩原說，呼籲民眾平日養成隨手做好垃圾分類，不僅可以從源頭減少垃圾量，也可避免誤把貴重物品當垃圾丟棄情況發生。

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