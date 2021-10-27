蔡英文公投「4個不同意」　柯文哲：不要期待台灣人民都失憶症

▲台北市長柯文哲出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

12月18日將舉行4個公投案投票，兼任民進黨主席的總統蔡英文27日在民進黨中執會發表談話，再次表達「四個不同意」立場。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，蔡英文當年信誓旦旦說要保護藻礁，現在又要破壞掉，應出來說明為什麼改變，而不是期待台灣人民都失憶症。

柯文哲27日出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會，會後被問到蔡英文用總統身份直播、呼籲民眾投不同意票，是否不太合適？柯文哲回應，蔡英文固然是總統，但同時也是執政黨的黨主席，「所以角色衝突啦！」

柯文哲認為，蔡英文2017年對基隆輕軌怎麼講的，現在拿出蔡英文當年談藻礁的言論出來，「政策不是不能改變，但你要說明，你當年信誓旦旦說要保護藻礁，現在又說要破壞掉？」

柯文哲表示，「不是在批評你（蔡英文）雙標，政策當然可以改變，但你要出來說明，為什麼要改變？理由是什麼？而不是假裝、期待台灣人民都是失憶症或健忘。」

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