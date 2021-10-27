蔡英文、賴清德週末兵分二路　赴桃園、屏東啟動300場公投說明

記者陶本和／台北報導

民進黨在本月30日起，正式啟動全台至少300場的說明會，目前規劃週六桃園首站由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自出席；另外，週日（31日）的第二站則位於屏東，則由副總統賴清德及蘇貞昌主責。

民進黨在迎戰的準備上，於本週六（30日）起，正式啟動全台至少300場的說明會，目前規劃30日桃園首站，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自出席；另外，週日（31日）第二站則位於屏東，則由副總統賴清德及蘇貞昌主責。

▲蔡英文、賴清德。（資料照／翻攝自Facebook／賴清德）



對於四大公投的說明會規劃，民進黨人士表示，基本上希望立委、議員等黨公職一人至少都有一場，不過因為有些選區有二至三名黨籍議員，要如何規劃則交由他們協調。

該人士指出，重點場將由蔡英文、賴清德出席，至於蘇貞昌身為行政院長，將持續都對政策勇於辯護，所以他出席的場次絕對不會少。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



至於四大公投案的論述上，民進黨主張「四個不同意」。首先，在「反核四」方面，蔡英文下午於中執會上指出，這是民進黨一貫的主張，因為地震帶的風險，以及混亂拼裝帶來的安全風險，連馬政府也只能在安全問題長期難解下，選擇封存核四。

蔡英文強調，全國也沒有任何一個縣市，願意接受核廢料的永久貯存，當年的疑慮都沒能解決，國民黨卻想利用公投重啟核四，我們不會同意。

在「三接」方面，蔡英文表示，這是可以減少空污、均衡南北發電的重要建設，為了藻礁保育，我們執政後不僅大幅縮減開發規模，今年更進一步提出再外推方案。

她指出，國民黨從來不關心環保，也不在乎減煤，現在卻用這些藉口，來阻礙能源轉型，製造電力缺口，我們不會同意。

在「美豬進口」部分，蔡英文表示，這是國家經貿整體布局的一環，我們已經展開台美TIFA對話，也已經正式申請加入CPTPP。她強調，談判有來有往，美豬只是市場的一種選擇，不是強迫購買，政府也保證基於國際標準、食品安全的前提來做好配套，國民黨想阻擋台灣走向國際，我們不會同意。

至於「公投綁大選」，蔡英文說，三年前造成選務混亂，甚至邊開票邊投票的情況，後來我們把選務分開，避免選舉爭議，現在國民黨想要故技重施，恢復公投綁大選，我們當然也不同意。