賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥讓國家繼續進步」

記者黃巈禾／台北報導

迎戰12月18日4項公投，民進黨30日起啟動300場公投說明會，包括黨公職場、社會力場、辣台派活動，本周末總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長賴清德將兵分二路前往桃園和屏東。

▲賴清德強調，4個不同意台灣更有力。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



民進黨中央規劃全黨總動員，祭出「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，第二箭是「擴大社會力，台灣更有力」，第三支箭是「錯假不要信，台灣更有力」，第四支箭是「線上＋線下，台灣更有力」。

有關第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，民進黨30日起衝刺300場公投說明會，民進黨高層將到各地和基層民眾面對面座談，延續疫情爆發前的規劃，「溝通不縮水，國家不能倒退」，屆時蔡英文、賴清德、蘇貞昌，以及所有黨公職將兵分多路深入各縣市鄉鎮，進行宣講。以本周末為例，蔡英文和蘇貞昌30日赴桃園市中央大學教學研究綜合大樓大禮堂，賴清德31日赴屏東縣縣立體育館，蔡英文、賴清德兵分二路一北一南與民眾面對面報告。

賴清德27日晚間也透過臉書呼應蔡英文提出的「四個不同意，台灣更有力。四個不同意，台灣勇敢向前進。」他表示，用公投擴大民主、讓對話深化參與，是民進黨一路走來的價值，而在激烈的國際競爭與鄰國武力威嚇的環境下，台灣每次邁步，更需要小心謹慎、步步為營。

賴清德指出，「重啟核四、三接遷離、反對美豬、公投綁大選」這四個議題，是在關鍵的十字路口上，限制、阻礙台灣向前邁步的巨大柵欄，核四重啟，在地小人稠的台灣，無處放置核廢料，尤其處於太平洋火環的地理環境，地震頻繁，重啟核四會對台灣的核能安全，產生巨大威脅；美豬進口，開放符合國際標準的食品，消除與世界的貿易障礙，國際貿易要安全，還要公平，台灣農產品要出口到各國，也要對世界開放市場。美豬是市場的一種選擇，政府一定會嚴格把關食安，讓台灣走入世界。

對於公投綁大選，賴清德指出，造成三年前的選務混亂，甚至邊開票、邊投票的情形。公投、大選脫鉤，則能讓議題得到充分的思辨及討論，以深化民主品質；至於三接天然氣站，是政府為了分散能源風險、降低燃煤汙染的決定。政府會兼顧供電穩定、能源多元、保護藻礁的需求。

賴清德說，台灣的民主，一路走來並非一帆風順，有承擔也有挫折，有進步也有挫敗，但台灣人勇於追求進步、追求世代正義的普世價值，從不會因困難而放棄，這個週六，蔡英文、蘇貞昌將前往桃園，而他也會在週日南下屏東，和社會進行全面性的溝通、對話，清楚說明民主進步黨四個不同意的重要主張。

賴清德強調，「1218的四項公投，是台灣民主的定海神針，我們一起全力阻止惡鬥，讓國家繼續進步、改革持續推動。台灣的未來，值得我們挺身捍衛」。