　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥讓國家繼續進步」

記者黃巈禾／台北報導

迎戰12月18日4項公投，民進黨30日起啟動300場公投說明會，包括黨公職場、社會力場、辣台派活動，本周末總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長賴清德將兵分二路前往桃園和屏東。

▲▼賴清德強調，4個不同意台灣更有力。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德強調，4個不同意台灣更有力。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

民進黨中央規劃全黨總動員，祭出「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，第二箭是「擴大社會力，台灣更有力」，第三支箭是「錯假不要信，台灣更有力」，第四支箭是「線上＋線下，台灣更有力」。

有關第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，民進黨30日起衝刺300場公投說明會，民進黨高層將到各地和基層民眾面對面座談，延續疫情爆發前的規劃，「溝通不縮水，國家不能倒退」，屆時蔡英文、賴清德、蘇貞昌，以及所有黨公職將兵分多路深入各縣市鄉鎮，進行宣講。以本周末為例，蔡英文和蘇貞昌30日赴桃園市中央大學教學研究綜合大樓大禮堂，賴清德31日赴屏東縣縣立體育館，蔡英文、賴清德兵分二路一北一南與民眾面對面報告。

賴清德27日晚間也透過臉書呼應蔡英文提出的「四個不同意，台灣更有力。四個不同意，台灣勇敢向前進。」他表示，用公投擴大民主、讓對話深化參與，是民進黨一路走來的價值，而在激烈的國際競爭與鄰國武力威嚇的環境下，台灣每次邁步，更需要小心謹慎、步步為營。

賴清德指出，「重啟核四、三接遷離、反對美豬、公投綁大選」這四個議題，是在關鍵的十字路口上，限制、阻礙台灣向前邁步的巨大柵欄，核四重啟，在地小人稠的台灣，無處放置核廢料，尤其處於太平洋火環的地理環境，地震頻繁，重啟核四會對台灣的核能安全，產生巨大威脅；美豬進口，開放符合國際標準的食品，消除與世界的貿易障礙，國際貿易要安全，還要公平，台灣農產品要出口到各國，也要對世界開放市場。美豬是市場的一種選擇，政府一定會嚴格把關食安，讓台灣走入世界。

對於公投綁大選，賴清德指出，造成三年前的選務混亂，甚至邊開票、邊投票的情形。公投、大選脫鉤，則能讓議題得到充分的思辨及討論，以深化民主品質；至於三接天然氣站，是政府為了分散能源風險、降低燃煤汙染的決定。政府會兼顧供電穩定、能源多元、保護藻礁的需求。

賴清德說，台灣的民主，一路走來並非一帆風順，有承擔也有挫折，有進步也有挫敗，但台灣人勇於追求進步、追求世代正義的普世價值，從不會因困難而放棄，這個週六，蔡英文、蘇貞昌將前往桃園，而他也會在週日南下屏東，和社會進行全面性的溝通、對話，清楚說明民主進步黨四個不同意的重要主張。

賴清德強調，「1218的四項公投，是台灣民主的定海神針，我們一起全力阻止惡鬥，讓國家繼續進步、改革持續推動。台灣的未來，值得我們挺身捍衛」。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
醫突喊「被168斷食法害慘了」！網見真相超羨慕
研究生「裸照要脅」15歲女簽性奴合約　邀3男一起性侵
宋家豪關門連3K粉碎羅德封王　歐力士睽違25年奪洋聯優勝
39歲富豪撒上億包養「7仙女主播」　後宮名單外流
今年冬天會很冷原因曝　專家揭1情況「寒流非常強」
女山友雙膝痛硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市調薪托育人員4500元　黃珊珊曬兒照宣傳：他們是爸媽的神隊友

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

民進黨公投說明會「首站中央大學」　陳學聖：政治入校園

蔡英文、賴清德週末兵分二路　赴桃園、屏東啟動300場公投說明

賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥讓國家繼續進步」

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

中廣案馬英九沒罪　合議庭：趙少康條件未劣於高育仁

全文曝光！馬英九「三中案」無罪　完整理由看這裡

PTT力挺吳釗燮「歐洲拚外交」　怒轟國民黨杯葛預算：像秦檜主降

高雄六都第一！北市「防疫表現」最後一名　柯文哲：台灣驚奇之島

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

北市調薪托育人員4500元　黃珊珊曬兒照宣傳：他們是爸媽的神隊友

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

民進黨公投說明會「首站中央大學」　陳學聖：政治入校園

蔡英文、賴清德週末兵分二路　赴桃園、屏東啟動300場公投說明

賴清德31日赴屏東公投說明會　「全力阻止惡鬥讓國家繼續進步」

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

中廣案馬英九沒罪　合議庭：趙少康條件未劣於高育仁

全文曝光！馬英九「三中案」無罪　完整理由看這裡

PTT力挺吳釗燮「歐洲拚外交」　怒轟國民黨杯葛預算：像秦檜主降

高雄六都第一！北市「防疫表現」最後一名　柯文哲：台灣驚奇之島

城中城46死2局長扛責下台　高市府晚間公布「代理人選」

22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？

捷克參院頒獎章　吳釗燮：盼台捷關係成歐洲典範

周天成法國賽38分鐘直落二印度　攜手男雙「楊肉盧」首輪過關

宋家豪關門連3K粉碎羅德封王　歐力士睽違25年奪洋聯優勝

房屋南方缺角恐「婚變」！風水「3化解法」補救各方缺角

扭轉疫境　街口支付、icash Pay獲第4屆網路口碑之星

疫情衝擊「2成愛滋感染者中斷回診」　提早面對老化、慢性病威脅

吳鳳幫女兒剪指甲爆血！　超商隨手買指甲刀…下場GG：第一次失手

北市調薪托育人員4500元　黃珊珊曬兒照宣傳：他們是爸媽的神隊友

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

政治熱門新聞

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

高端打不完？　王浩宇要陳佩琪放心：消息一出各國訂單接到手軟

快訊／搶回陳柏惟席次！　蔡英文將親徵召立委補選人選

快訊／蔡英文宣示贏回台中二選區立委這一席

快訊／i原券第3波中籤號碼出爐

陳宗彥問大陸是哪國爆紅！陳時中冷回2句

台灣網紅酸民主是髒東西：中國人不在乎

快訊／北市染疫男5接觸者抗體陽　擴大採檢「69人PCR陰性」

快訊／三中案獲判無罪　馬英九6聲明：看清蔡英文政治追殺

蘇貞昌28日拍板軍公教加薪　調幅有望超過3％創25年來新高

幼教師打疫苗恐「拖病軀死守教室」　陳時中允諾增開時段

馬英九涉「三中案」今宣判　為何被起訴原因一次看

黃智賢：華為是優質客戶　美國宇宙霸主逼台積電下跪

國、共齊聲不滿外長訪歐　他：吳釗燮如岳飛被召回

更多熱門

相關新聞

女山友雙膝痛硬爬北大武！消防員揹下山

女山友雙膝痛硬爬北大武！消防員揹下山

屏東縣泰武鄉北大武山26日晚間，有一位57歲許姓女子因雙膝疼痛無發行走，向屏東縣消防局請求協助。搜救隊獲報後出動6車14人上山搜救，並同時聯繫林務局檜谷山莊吳莊主協助，最後一行人花6小時才將許女揹下山，所幸傷者並無大礙，只是這趟救援過程也把救難人員累慘，吳莊主甚至直言，這是一件「不必要的山難」。

民進黨公投說明會在中央大學　他：政治入校園

民進黨公投說明會在中央大學　他：政治入校園

蔡英文、賴清德週末兵分二路　桃園、屏東啟動公投說明

蔡英文、賴清德週末兵分二路　桃園、屏東啟動公投說明

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

關鍵字：

公投民進黨蔡英文賴清德影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面