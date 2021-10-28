羅智強送「藍色睡袋」邀夜宿凱道宣傳公投　柯文哲秒拒絕：太辛苦了⋯

記者袁茵／台北報導

為迎戰12月18日的4大公投，國民黨將由台北市議員、國民黨副秘書長羅智強領軍，於30日開始夜宿凱道49天，但卻被身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲於27日質疑，把凱道當露營區。羅智強28日送上柯文哲一個藍色睡袋，並邀請對方一同去夜宿凱道1天，但遭到柯文哲拒絕。

柯文哲28日上午赴台北市議會專案報告。台北市議員羅智強送上一個深藍色睡袋，「你一定會很喜歡的禮物！」讓柯文哲忍不住笑出來，「聽說你要去夜宿凱道。」

羅智強表示，送睡袋的理由，是因為柯文哲對他很不夠意思，自己睡49天這麼辛苦，居然被嘲笑「是去露營」？柯文哲再度回應，不可以把凱道變露營區。

▲台北市議員質詢，送柯文哲睡袋邀請夜宿凱道。（圖／記者林敬旻攝，下同）

羅智強質疑，自己是合法申請，人民有無集會自由的權利？他是去訴求公投訴求，並強調自己是為了一個「非常重要的人、台灣最重要的人」去夜宿凱道49天，要柯文哲猜猜看是誰？柯文哲猜測是為了總統蔡英文，結果被羅智強回嗆，「是你啦！柯文哲，我是為了你去睡的！」

羅智強提及，自己上次詢問柯文哲4大公投在哪天，結果柯文哲卻答錯稱12月8日，但身為民眾黨黨主席、台北市長都不知道公投在哪天舉行，這很嚴重，所以只好辛苦去凱道睡49天。

被羅智強要求猜猜看，宣傳公投是為了哪個政黨？柯文哲認為「應該是國民黨」，結果羅智強回擊，「錯！我是幫民眾黨催公投票欸！宣傳公投是民眾黨責任之一吧？」民眾黨很認真、努力在宣傳公投，由立委蔡壁如辦了許多說明會，結果黨主席卻不知道公投在哪天舉辦，所以自己只好去總統府夜宿，但柯文哲表示「這太辛苦了。」

最後，羅智強邀請柯文哲去凱道睡一天，但柯文哲趕緊揮手稱「不要⋯哎唷⋯」而羅智強則要柯文哲好好考慮，或者是回家用睡袋睡一天，別在背後嘲笑國民黨。