民進黨公投說明會「首站中央大學」　陳學聖：政治入校園

▲中央大學。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨30日起公投說明會開跑，首站將於30日到中央大學。對此，國民黨前立委陳學生批評，違政治進入校園的原則，「請放過中央大學，給校園一處寧靜的研究學習環境吧！」

陳學聖27日表示，中央大學可以不借嗎？民進黨反公投說明會，第一場選在桃園，來者是客，都歡迎！但可以不要在中央大學嗎？這不是有違政治進入校園的原則嗎？記得台大就曾因為出借場地給「中國好聲音」辦活動，引發不同政治立場支持者強烈衝突，前行政院長江宜樺應邀到台大校園演講，也因有人抗議，結果無法舉行。

陳學聖指出，這些例子說明這些年來，大學避免政治衝突，根本已不外借場地辦政治活動，若今天民進黨可以在中央大學辦反公投說明會，改天其他政黨也來借場地辦選前之夜、或「反中保台」造勢大會，中央大學可以回拒嗎？

陳學聖認為，桃園場地這麼多，何必一定要為難中央大學？一些老師不敢說，因中大是國立，怕得罪教育部，影響日後補助，所以請他這位前教委會資深委員替他們發發聲，「請放過中央大學，給校園一處寧靜的研究學習環境吧！」

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