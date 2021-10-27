「國民黨公投凱道靜坐49天」　民進黨：但核廢料49萬年也不會消失

▲核四廠。（資料照／台電提供）

記者陶本和／台北報導

針對年底四大公投，民進黨內人士27日表示，國民黨要去凱道靜坐49天，坐49天可以有聲量，但核廢料49萬年都不會消失，如果國民黨只是用搗亂的面對公投，相信民眾是可以公評的。

民進黨在本月30日起，正式啟動全台至少300場的說明會，目前規劃週六桃園首站由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自出席；另外，周日第二站則位於屏東，則由副總統賴清德及蘇貞昌主責。

對於四大公投的說明會規劃，民進黨人士表示，基本上希望立委、議員等黨公職一人至少都有一場，不過因為有些選區有二至三名黨籍議員，要如何規劃則交由他們協調。

該人士指出，重點場將由蔡英文、賴清德出席，至於蘇貞昌身為行政院長，將持續都對政策勇於辯護，所以他出席的場次絕對不會少。

在目前藍綠態勢上，黨內人士說，國民黨把公投拉高至政黨對決，民進黨也必須要面對在野黨出招。他強調，民進黨是負責任的執政黨，對於公投都有提出實際做法，更會勇於辯護，告訴大家為甚麼會作出這樣的政策。

面對國民黨發起在總統府前靜坐，民進黨人士說，國民黨說要去凱道坐49天，坐49天可以有聲量，或許可以選市長了，但核廢料49萬年都不會消失。

他說，國民黨要怎麼面對？朱立倫當新北市長時很反對，但現在當成不是自己提案就跟自己沒有關係，這怎麼會是負責任的政黨？

該人士認為，如果國民黨只是用搗亂的面對公投，相信民眾是可以公評的，未來還有8周的時間，現在的選舉熱得很快，不像以前要醞釀很久，這段時間可以好好講清楚，為甚麼民進黨對於4個公投是不同意。

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