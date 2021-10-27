民進黨啟動4公投說明會　鄭文燦：無限上綱恐「發展不平衡」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今年12月18日將舉行4大公投案，藍、綠為此全力動員，兼任民進黨主席的總統蔡英文27日提出「4個不同意」，民進黨也將於30日啟動「台灣更有力」說明會，首站就位於桃園市。桃園市長鄭文燦表示，負責任的執政者要在各種價值中取得平衡點，若只把某個議題價值無限上綱，會造成發展不平衡。

民進黨「台灣更有力」說明會首戰於30日舉辦，地點則是在桃園市的中央大學，並由蔡英文、行政院長蘇貞昌親自說明。

鄭文燦27日出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會，被問到30日桃園登場的說明會，是否會談真愛藻礁公投議題？鄭文燦回應，一個負責任的執政，當然要在各種價值中取得平衡點，例如食安跟國際經貿關係、環境保護跟用電選擇的關係，這部分可以理性討論，如果大家只是把某一個議題價值無限上綱，會造成發展不平衡，「我覺得執政者都有義務跟社會溝通說明。」

至於對藻礁公投是否樂觀？鄭文燦說，只要經過合理說明，就會知道他們在藻礁保育盡了最大努力。

另外，關於彰化、新竹是否適合升格議題，鄭文燦表示，竹竹合併有它的合理性，竹竹是同一生活圈，又是竹科所在地，合併有助於提升新竹競爭力，也有助於半導體產業的永續發展。

鄭文燦認為，竹竹合併只要法制上、地方民意上支持，符合3個條件就能夠達成升格目標，第一個是有助於提升城市競爭力，第二是地方民意要支持，第三是區域治理若因此提高效能，合併升格對新竹是好的選擇。