「公投全過對綠營是彗星撞地球」　黃暐瀚：蔡總統可還沒打算放棄

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著立委陳柏惟遭到罷免，藍綠對決戰場也將轉向年底四大公投，根據台灣民意基金會26日公布最新民調，若明天就投票，四大公投都會通過，民意基金會董事長游盈隆表示，若四大公投都通過，對綠營是彗星撞地球，資深媒體人黃暐瀚回應，公投還有五十幾天，蔡英文可沒打算放棄，「四大公投，怎麼投？精彩可期。」

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

對於四大公投案通過，行政院長蘇貞昌會不會下台，游盈隆表示，如果四個公投案全部通過，那就是彗星撞地球，毀滅性的衝擊跟失敗，「到時候民進黨、蔡總統全都面臨執政危機，誰還是不是行政院長，已經不重要了。」

對於四大公投的結果，黃暐瀚指出，民調看起來是會通過，但票還沒投，還有五十幾天，蔡英文可沒打算放棄，剛剛她喊出「四個不同意、台灣更有力」的口號，招招對準國民黨，要營造政黨對決的氣勢，「四大公投，怎麼投？精彩可期。」

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