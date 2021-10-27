「朱立倫重啟核四」　民進黨：態度跟侯友宜有一致嗎？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對年底四項公投案，民進黨27日拋出「四個不同意，台灣更有力」訴求，國民黨主席朱立倫則認為「台灣真的很沒力」。對此，民進黨發言人顏若芳回擊，朱立倫還有反核嗎？這跟新北市長侯友宜態度有一致嗎？

朱立倫批評民進黨拋出「四個不同意」訴求是「政黨算計」，顏若芳表示，朱立倫才是政黨算計，公投是國民黨發動，藉此操弄政治鬥爭的手段，國民黨吃美牛卻反美豬，難道不是政黨算計？

顏若芳問朱立倫，要重啟核四，對於核能議題，跟新北市長侯友宜的態度有一致嗎？她認為，朱立倫反美，故意讓台美無力，朱立倫重啟核四，讓貢寮鄉親無力，朱立倫公投綁大選，讓選民排隊無力，朱立倫反三接，讓台灣能源轉型無力。

顏若芳說，朱立倫領導的國民黨發動公投進行亂台政爭，民進黨被迫要止亂護台，朱立倫想讓台灣無力，不能坐視，四個不同意，讓台灣更有力。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文親揭不同意「四大公投」理由 下令全黨展開社會溝通

►蔡英文迎戰4大公投策略首曝光 連8週祭「四箭齊發」強攻

►民進黨釋4張圖 一次看懂為何四項公投要投「4不同意」

相關新聞...

►蔡英文公投「四個不同意」 朱立倫怒嗆：個人算計

►決戰4大公投！國民黨夜宿凱道49天 喚醒「總統府裝睡的人」

►國民黨為4大公投「夜宿49天」 柯文哲：把凱道當露營區？